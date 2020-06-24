唱歌跳舞便可促進種族融和？

美國「Black live matter」運動蔓延全國，種族問題引起全球關注同時，本港非華裔人士如何融入本地社會，亦須得到社會重視。油尖旺區議會周一（22日）舉行少數族裔工作小組，議程包括全年油尖旺區種族共融活動，過去由非華裔人士唱歌跳舞的文化表演活動在今年亦重新思考。多名區議員及地區人士會上質疑不少經年舉辦活動成效不彰，到底過去本港市民，是否真能透過觀看歌舞表演而了解少數族裔？

到底過去本港市民，是否真能透過觀看歌舞表演而了解少數族裔？（資料圖片／歐嘉樂攝）

有如參觀動物園

根據政府統計處資料，2011年油尖旺區內的非華裔佔全區人口12.3%，直至2016年已上升至15.6%。種族之間應如何在社區內共融，一直是本港需要解決的問題之一。可是非華裔少年Bibek Sapkota在區議會上表示，自己在中一便曾參與相關歌舞匯演，依其個人經驗，若該活動是為文化融合，可謂完全沒用。他認為港人觀看表演時甚至無法分辨不同族裔人士，無異於參觀動物園。

過去的少數族裔表演，的確可以讓市民觀賞不同民族的地方歌舞技藝，但若以建立不同族裔間的社區關係為目標卻有如緣木求魚。表演中，非華裔人士少有機會與觀看表演的華裔人士交流，而文化或心理隔閡更難透過表演打破，隨活動結束，族裔之間也不會因而建立關係。會上另一列席的非華裔人士毛漢同意亦指，過去的歌舞活動也往往只有高官到場半小時。活動會場爆滿，對他們日後的生活，以至種族間的互相了解也無補於事。

或許總有一天，「少數族裔」不再是少數。（資料圖片／張浩維攝）

了解文化 走入生活

與會者最後決定取消今年文化表演撥款，轉為舉辦導賞活動及拍攝少數族裔文化短片的YouTube頻道 。油尖旺區議會的例子，其實可套用於其他地區之上，給予華裔居民同機會了解非華裔文化的日常生活。種族間的不了解，不時源於日常缺乏接觸機會，區議會及民政事務署其實可以吸取今次經驗，嘗試改變過往的文化活動形式。例如未來可透過導賞活動了解不同社區內，如重慶大廈、齋戒月等的非華裔文化，讓市民體驗非華裔生活，也為本地市民提供一次了解社區的機會。隨本地非華裔人口增加，2016年，本地少數族裔數目已較2006年上升接近7成，或許總有一天「少數族裔」不再是少數，如何在不同種族間建立起一個文化溝通的平台，也需待未來政府及不同團體共同努力。