【新冠肺炎】口罩終於每戶派　政府經一事要長一智

特首林鄭月娥周四（25日）宣布由下星期開始，將透過香港郵政免費派發10個即棄口罩到全港住宅地址，預計市民於三星期內會收到口罩。但截至周五，本港已連續第13日錄得本地零診，各地商場、街道人流逐步回復至疫前水平，近日藥房口罩的供應情況亦已比疫情初期好轉。政府口罩發放的時機，無疑令市民難以認同。

特首林鄭月娥周四（25日）宣布由下星期開始，將透過香港郵政免費派發10個即棄口罩到全港住宅地址，預計市民於三星期內會收到口罩。（政府新聞網圖片）

一月首例 七月始派

本港在1月22日出現首兩宗初步確診輸入個案，2月4日出現首三宗本土個案。隨着中國疫情向全球蔓延，3月時外地港人回流返港，香港亦出現第二波爆發，一個月內新增逾800宗確診個案。疫症爆發後，本地防疫裝備始見不足，市面口罩價格被搶高數倍。市民深陷於無罩度日的恐懼之中時，政府卻拿出自由市場作擋箭牌，認為懲教署生產的口罩不應推出市場，以免造成競爭。

不論從防疫看來抑或是以民心而論，都令社會感到政府思維混亂，只見政府危急時欠缺承擔。2月及3月月市民最缺乏口罩，政府本應挺身而出，可以學習台灣限售口罩，也可以為民代購，在當時便向市民派罩。誠如早前數據分析公司的大數據報告指出，當時網民最樂見的竟是「誠哥」——2月14日，屈臣氏開放網上實名登記買口罩。等到本港疫情暫時舒一口氣，自由市場逐漸回復冷靜，政府才向市民派發口罩，效果只怕聊勝於無。

早前錯失時機，現在已無可追回，但事出並非無因，政府應在事後全盤檢討，汲取這次表現不濟的原因，加強將來應對突發事件的應變能力。

林鄭月娥今日於其Facebook專頁中發表文章，指政府下周起將各每個住宅地址派送一包十個的即棄口罩。（資料圖片／盧翊銘攝）

口罩計劃須透明

政府即將向288萬住戶派發口罩，可以說是來晚了的亡羊補牢，不過仍有細節需小心處理。涉及口罩近2800萬個，政府表示口罩屬「本地口罩生產資助計劃」下首批採購口罩，但有關計劃市民似乎所知不多。

政府5月公布計劃，直至上周二（16日）商經局仍向傳媒表示仍未收到口罩，但一星期後政府卻突然表示可提供近3千萬個口罩，也令社會關注為何不盡早向市民派發。甚至社會上有人質疑的來源地是否可靠，甚至有陰謀論擔心政府為口罩生產商「散貨」。種種猜疑之所以出現，反映政府的傳訊能力仍然不足。在口罩派發計劃一事上，當局可更公開透明，令社會明白政府的工作及其成效。