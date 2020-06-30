【新冠肺炎】華府到了現在才呼籲戴口罩？

全球新冠肺炎確診個案突破1000萬宗，其中美國繼續不光彩地「獨佔鰲頭」，確診病例接近270萬，約13萬人死亡。或許因為事態嚴重，領導抗疫工作組（Task Force）的副總統彭斯終於向科學和常識「低頭」，一反常態呼籲民眾戴口罩。然而，這種覺悟姍姍來遲，美國已付出沉重代價。

在教育非常發達的美國，戴口罩卻彷彿是一件非常困難的事——總統特朗普就很少這樣做，而其副手彭斯亦「不遑多讓」，例如他5月初探訪明尼蘇達州一間醫院的新冠肺炎患者時，全程不戴口罩，結果招致不少非議。事實上，缺乏科學常識的不只彭斯，從不少電視片段可見，許多美國人對戴口罩並不積極。著名傳媒人丹拉瑟（Dan Rather）對此亦看不過眼，批評那些動輒以「自由」之名推卸防疫責任的同胞。

特朗普看政治利益

現在回想，彭斯只是美式冥頑不靈的一個突出樣板而已，美國社會在對抗疫情上欠缺必要的理性。多個州份早前實施居家令期間，許多示威者以「我不怕病毒」、「我懂得照料自己身體」等理由反對。與此同時，特朗普為了競逐連任而不斷操弄民粹政治，包括鼓動民主黨執政州份的共和黨支持者上街，迫使有關州份盡快重啟經濟，眼裏只有個人政治利益而不顧國家利益。

美國疫情至今未受控，既源於特朗普、彭斯這類無知政客，亦源於普通人的不負責任。要戰勝疫症就必須眾志成城，但美國偏偏存在非常嚴重的個體主義，在社會需要齊心協作時卻欠缺集體意識，這在比較熱衷社交活動的年輕人圈子中特別嚴重——根據《紐約時報》報道，佛羅里達州確診患者的年齡中位數便由3月的65歲跌至6月的35歲。

雖然有些說教，但基本道德還是要守的：即使一個人不愛惜自己，也無權讓其他人曝露於感染風險之中，置社會整體利益於不顧。美國人實在有必要反思自己的問題，檢討究竟無知和傲慢令他們付出了多大代價？