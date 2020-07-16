【閻麗夢風波】謹慎看待謠言　讓其止於智者

港大前博士後研究員閻麗夢早前接受美國霍士新聞（Fox News）專訪時聲稱，她早在去年12月31日便得知新冠肺炎可以人傳人，惟她向上司報告時，竟被要求噤聲及不要觸碰底線。港大公共衛生學院院長福田敬二周三（15日）向職員發內部電郵，澄清閻麗夢在訪問中提及的人士並無參與任何有關新冠肺炎的秘密研究或掩飾行動，他同時擔憂閻的猜測或影響職員聲譽，引發有害和不實謠言（harmful and untrue rumors）。

無可否認的是，閻女士的指控引發不少爭論，在中美關係急速轉差的當下，甚至有「推波助瀾」的作用。我們沒有理由認定她是明知而說謊，只是正如港大微生物學系講座教授袁國勇在去年12月31日也曾公開指出，當時跡象顯示武漢正爆發疫情，閻麗夢指控港大封鎖消息的說法，未必站得住腳。對未經證實的「謠言」，各界應當抱持謹慎的態度，不能隨聲附和。

新冠肺炎疫情爆發以來，國際社會出現了不少謠言、甚至陰謀論，例如有人批評世衛受到中國政府操控，為後者「洗白」；美國總統特朗普甚至質疑中國故意播毒，破壞他國經濟。類似指控不一而足，共通點都是非常嚴重，處理不好便會演變成外交衝突，令本來就不安定的世界更加不安定。

福田敬二於內部電郵中指，閻麗夢的猜測或影響職員聲譽，亦可能引發有害和不實謠言。（資料圖片／毛詠琪攝）

謠言四起 忌妄下判斷

謠言和陰謀論不容易證明，但引發的後果可以很嚴重。因此，除非有確鑿證據，否則不應信口開河。有識之士自然不會妄下結論，而是靜待水落石出，這是人們面對謠言應有的態度。可惜，不少人卻抱有前設立場，單憑「中國隱瞞疫情」的指控便如獲至寶，欠缺耐性尋根究底，如此勢必鞏固偏見和歧視。

相信沒有人會認同，偏見和歧視應該存在於文明社會，但在資訊爆炸、特別是社交媒體普及的年代，謠言在很短時間內便會影響每一個人。事實上，社交媒體是一把雙刃劍：一方面，因為傳播變得容易，有助加強人與人之間的相互瞭解，鞏固言論自由，另一方面亦會催生很多假資訊。對於上述情況，福田敬二的說法很有參考價值——他認為社交媒體可以充滿敵意和誤導性（hostile and misleading），要求同事向外界提供消息時保持謹慎和清醒（thoughtful and sober）。

對於中國處理疫情的手法，必須由科學家深入調查，找出令人信服的答案，這才合乎福田敬二所講的謹慎和清醒。對於閻女士的指控，外界實在很難單憑其一面之辭就作出結論，如果她有確鑿證據，便應該拿出來，否則就應當慎應。這才是釐清真相、消除假新聞的不二法門。