【新冠肺炎】美國不治數勢急增　特朗普「轉死性」來得遲

周二（21日），美國總統特朗普在接近三個月後，首次一個人出席白宮疫情簡報會。值得留意的是，這位目空一切的總統罕有地「認低威」，除了承認疫情好轉之前情況可能變差，還呼籲民眾戴口罩，不再堅持佩戴只是「個人選擇」。特朗普的最新表態，無異於默認疫情對公眾健康、國民經濟，以至個人連任都是重大威脅。只是這種「覺悟」實在來得太遲，因為當地確診個案已達400萬，差不多是排第二的巴西的兩倍，另有超過14萬人死亡。其實，若非他玩忽職守，事情根本不必如此。

美國疫情確實已到了觸目驚心的地步：在截至7月19日的一星期內，當地錄得5,200宗新冠肺炎死亡個案，較之前一周增加五個百分點。本來，美國死亡人數在4月見頂，當時平均每日有2,000人喪生。此後數字持續下跌，5月和6月平均死亡人數分別是1,300人和800人。但隨着多個州份在未有確保安全的情況下重啟經濟，疫情便開始反彈。更重要的是，隨確診及入院人數已大幅回升，外界預料死亡人數亦會在延後急增。

在有如坐過山車的過程中，特朗普顯然沒有發揮作為領袖應有的、謹慎領導國家的作用。早在4月中，他便質疑一些州份的抗疫措施過嚴，慫恿示威者抗議；6月18日他訪問福特車廠時向記者表示「可以撲滅大火（疫情）」，白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）亦緊跟上級路線，強調沒有第二波疫情。更為反智的是，在美國需要專家的時候，受到民眾信任的抗疫專家福奇（Anthony Fauci）居然受到排擠。從特朗普團隊的「領導藝術」中，我們實在看不到絲毫理性、看不到半點常識。

民調落後拜登 連任現暗湧

當初特朗普淡化疫情，一般相信他不希望疫情影響連任，但現時疫情明顯反彈，何嘗不會影響勝選？特朗普突然「轉死性」，某程度上反映他意識到自己闖了大禍，不踏實一點只會令自己更加不受歡迎。事實上，根據美國廣播公司與《華盛頓郵報》周日（19日）公佈的民調顯示，特朗普已落後民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）達15個百分點。

如今特朗普宣稱不再舉行任何現場競選集會，看似關心選民安危，但我們想深一層，為什麼要去到鑄成大錯後才懂得「補鑊」？在一兩萬人死亡時，特朗普「懶懶閒」，到14萬人失去寶貴生命，他才意識到要改弦易轍。這既是無能，也是無良心。如果他在疫症初期便有正確的處理態度，美國疫情根本不會惡化到如此局面。