【DSE放榜】讀醫與法律之外　香港也要多元

2020年中學文憑試（DSE）周三放榜，今屆共有7名考生考獲7科5**成為狀元。今屆考生既經歷社會運動，也受盡新冠肺炎疫情困擾，經過絕不平凡的一年，幾乎每位狀元都對自己成績喜出望外。而他們的未來志願亦不如以往「清一色」。今屆有人志願攻讀醫科，有人立志研究科學，也有人立志從文，但大部分狀元如非讀醫，都已計劃到海外升學。或許這現象更值得社會深思——香港人材若不讀醫，還有何出路？

2020年中學文憑試（DSE）周三放榜，今屆共有7名考生考獲7科5**成為狀元。（資料圖片）

狀元星散海外

今屆7名狀元分別由聖保羅男女中學、拔萃女書院、皇仁書院及香港華仁書院共四間傳統名校囊括。今年共有三位狀元計劃報讀香港大學醫學院，其中一人同時獲得英國劍橋大學法律系課程有條件取錄。另有三位狀元分別計劃修讀劍橋大學工程學系，劍橋大學人類、社會與政治科學系，以及牛津大學的英語與文學。至於今年寄語政府「彼竊鈎者誅，竊國者為諸侯」的狀元黃摯毅，則計劃留港於中文大學修讀分子細胞學，未來再考慮出國進修。

能夠在五萬多位考生之中脫穎而出，今後為理想出發固然值得鼓勵。但本港的5**狀元名副其實「星散」海外，於本港發展而言，其實也是提醒。其中計劃到英國修讀英語與文學，對教育事業感興趣的羅穎賢同學便是其中特例，她中學時候選修經濟、英國文學、歷史科，是過去少有的文科狀元，而有興趣以教育為志業者更屬少數。如果有足夠能力並且資源許可，選擇到英國修讀英國文學是人之常情，但對於其他留在本地的同學，香港卻未必適合「追夢」。

來自拔萃女書院的羅穎賢是今年的超級狀元之一，她愛好廣泛。（受訪者提供）

如何留住人材？

學生升學就業，個人興趣自然是一大考量，但若以收入觀之，狀元追尋興趣而星散海外，其實也不無道理。根據大學教育資助委員會於今年1月更新的畢業生薪酬調查顯示，現時本港醫科、牙科及護理科畢業生的平均月薪高達38,500元，比工程科、科技科、理學科平均約19,000元的薪金，以及商科、管理科約20,000元的平均月薪，都高出接近一倍。而一直予人「高薪厚職」印象的教育職系，平均約24,000元的月薪仍比醫護類科目相差接近四成。作為DSE狀元，若要立志在本港以教師作為畢生職業，無疑需要頗大意志。

本港高收入職業偏重於醫護職系，可能令社會人材考慮出路時選擇減少。對比今屆不少狀元的心儀進修地英國，當地的收入分布比香港平均。以狀元的興趣為例，根據英國國家統計局2018年數據，當地醫生平均月薪同樣偏高，約為33,000港元，但土木工程師亦水平相近，同樣為33,000元左右，而一般教師也有約31,000元。對比本地就業，學生身處外地雖然不會一夜致富，但在決定未來志向時他們至少可以有更多選擇，不一定要在理想與現實之間二擇其一。

香港產業單一化，讓香港經濟成果過度集中於金融、地產產業，而本港醫療人員不足，也使醫護類科目的畢業生薪酬遠高於其他科目。然而除了醫療人材，從今屆放榜，我們不難發現香港仍有不少文科、工程的尖子等待社會發掘，香港未來如何留住不同產業人材，甚或日後如何吸引這些尖子回流協助本港發展，亦視乎政府如何打破時產業單一化的困局，為本地青年提供多元出路。