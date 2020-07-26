美國計劃再派錢　共和黨守財奴為選情低頭？

美國又派錢！繼美國國會於3月初通過總值2.2萬億的第一期刺激經濟方案，向每名成年美國公民派發1,200美元支票後，最近國會有傳出總統特朗普、參議院共和黨多數派領袖麥康奈爾、眾議院民主黨議長佩洛西，均同意在國會8月復會後，將推出新一輪刺激經濟措施，其中包括撥款近3,000億美元，再向每名成年美國公民發放另一張1,200美元支票。本來麥康奈爾於周四（23日）宣佈方案，卻臨門變卦押後至下周。而白宮跟參眾兩院仍然為方案內容拉鋸，最終談判結果仍不得而知。

由於美國疫情反覆，解鎖復工復產的進度受阻，令美國經濟未能完全重啟。第一期刺激經濟方案中，失業人士可於每周可額外提取600美元的聯邦疫情失業保險，卻快將於本月底到期，另一輪應急方案實在迫在眉睫。最近失業數字顯示有3,000萬人領取失業援助金，平均五名美國工人便有一名需要求助。財長姆欽雖然稱會延長失業援助，卻有減至員工薪水的七成，共和黨人則重覆一套財政保守主義的口吻，指不削減失業金將會變相助長養懶人。

副總統彭斯、財長姆努欽（Steven Mnuchin）與白宮幕僚長梅多斯會見參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell），謀求盡快在共和黨人中為下一輪救濟法案達成共識。（美聯社）

共和黨選情嚴峻

本來以守財奴見稱的麥康奈爾拋出的一萬億刺激經濟方案，內容包括資助10億美元協助全美學校重開、調撥扶助中小企的「薪酬保障計劃」內10億美玩援助最受疫情打擊的企業、支援各地地方政府發重啟經濟及舉辦年底選舉、減企業稅等等，卻因臨時與姆欽及署任白宮幕僚長米道斯（Mark Meadows）會面，而宣佈押後公佈方案。由於米道斯為前眾議院茶黨議員，一直力主大市場小政府、收支平衡、減稅削赤等典型共和黨新自由主義主張，外界因此估計最終的派糖方案會否因而「減甜」。

不過在民主黨人堅持不讓，黨內少壯派亦紛紛爭取藍領基層支持，要求黨內大佬開水喉之下，縱然是一直緊扼着國庫鑰匙不放，個多月前還斥責民主黨人「大花筒」想拿免費午餐，又不肯承諾會否推出另一輪刺激經濟方案的麥康奈爾，恐怕也不能不低頭。尤其是特朗普選情日益嚴峻，拖累共和黨中下路的選舉形勢亦十分糟糕。不僅眾議院翻盤無望，就連共和黨在參議院的優勢也岌岌可危。毋怪有落馬之虞的緬因州共和黨溫和派參議員柯蓮斯（Susan Collins），也呼籲麥康奈爾慷慨解囊。

若想保住參議院多數派領袖之位，麥康奈爾也似乎也必須接受時代洪流，在此1929年大蕭條以來最嚴峻的經濟危機，再也不能再抱殘守缺，教條式擁抱政府干預越少越好，市場至上的新自由主義，視赤字比瘟疫更凶猛的國家安全威脅。相反，身為領袖應為因疫情失去飯碗、頓失所依而朝不保夕的國民籌謀，以大膽而進取的思維援助基層並振興經濟。當初特朗普制定刺激經濟措施時，曾稱會「大膽進取」（big and bold），至今言猶在耳，可別叫美國人失望。