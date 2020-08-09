課金平台受歡迎　文藝創作可有一片新天？

近年網絡平台興起，不少作者、插畫家、模特兒、政界名人等都登陸平台，接受支持者付款訂閱。在讓群眾募資的網上平台Patreon，市民可以依據付款金額，加入到「KOL」不同層級的會員名單內，由此接收名人按時更新的文章、畫作、相片等內容，並維持內容創作者每月可以有穩定收入。較著名例子是2017年時中大法律系學生黃于喬（中大Emilia）透過平台賣相買樓，自此平台亦於本港得到關注。

Emilia不時於自己的平台發表見解。（資料圖片／黃廸雯攝）

香港不乏人材

雖然網絡平台經常被模特兒或政界明星搶去風頭，但從支持本港文藝創作發展的角度而言，包括Patreon在內的平台也正為讀者提供直接支持內容創作者的途徑，讓不少內容創作者得以延長藝術生涯。以本地小說為例，在網絡平台出現之前，作者若要從作品獲利，往往需要在某文學獎中得到評審賞識獲得獎金，或者得到出版社青睞願意投資作品出版，作者再從版稅獲取收益。若然作品出版成書，作者也無法從中直接獲利，反而需與出版社等投資人共享成果，甚至最後只能取得一成左右版稅。變相只有寄望作品銷情理想，作家才能維持「作家」的壽命。

香港長年被人笑稱為文化沙漠，但本港文學界別其實不乏人材。例如有榮獲2015年台北國際書展大獎的首位香港作家陳浩基，有勇奪2018年誠品年度最暢銷華文作品的年輕女作家「不朽」，也有2019年勇奪台灣第四十屆時報文學獎影視小說組首獎的洪昊賢。以文漠沙漠斷言香港，無疑對這些出色的作家不公，但在香港若要本港文科學生以小說維生，卻又不免予人「乞食」印象，學生看來難如金融、醫療職系一樣有前途。近年本地作家在外地屢獲不同殊榮，或暗示本港的作家人材，正向外一點一滴流走。

近年本地作家在外地屢獲不同殊榮，或暗示本港的作家人材，正向外一點一滴流走。（資料圖片）

作家收入難穩

香港並非欠缺人材，更多是資源無法有效分配到有潛質的作家身上，導致本港青年會以文學為志業者少之又少。若本地新進作者能夠登上網絡平台連載作品盈利，既跳過了需要出版社投資出版的門檻，也能吸引未必能全職寫作的作家，可以在空餘時副業寫作賺取一筆外快。隨現代網絡普及，本地作者的寫作題材不時加入大量本地元素，雖然可引起700萬人的共鳴，但同時作品卻不易外銷。平台如Patreon，其實有利集合小眾讀者支持創作。新手作家要變成老手，既需要天分，也需要時間歷練。

香港要留住本地作家，如何為作家提供穩定收入，可謂本土文化發展的一大難題。要讓本土文學得以成長，社會應首先鼓勵具潛質的年青人可以提起筆桿。例如透過不同平台讓更多有志成為作家的香港人能得以謀生，以穩定收入向創作者提供足夠養分後，再談香港日後的文化發展。