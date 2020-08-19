【新冠肺炎】英國高考降級風波　香港教育局應引以為鑑

新冠肺炎疫情全球肆虐，英國高級程度考試因而取消，考生成績以經電腦演算法調整後的老師評核為依據，經調整後39.1%考生比教師預測成績低至少一級，但大部分私立學校的考生成績卻未被調低，大量公立學校學生成績受影響，對分數調整不公的爭議，亦引發大批學生上街示威。

經調整後有39.1%考生比教師預測成績低至少一級，但大部分私立學校的考生成績卻未被調低。（資料圖片）

出身不應決定成績

引起爭議的演算法以教師提交的預測成績作根據，然後參考學校過去三年往績作調整。若該校三年以來不曾有學生取得佳績，演算法便會斷定該校今年同樣沒有好成績。做法無疑以學校背景論斷個人能力，假設入讀「次一級」公立學校的學生不能依靠自己努力取得佳績。演算法原意避免教師對學生評分過於「鬆手」，亦期望以演算法計算全國學校往績，可以讓學校之間得到更公平評分，但計算同時令出身於較差學校的學生，失去以個人能力取得較佳學位的機會。

私立學校一直有較多學習資源，入學條件更高，學校過去多年成績隨之較優。新冠肺炎之下考試被演算法所取代，私立學校的優勢也更加明顯。私校學生掌握充足學習資源，而學生亦因學校往績而未被拉低評分，反之公立學生除了學習資源較私校為少，學生的最後成績還因為不相干的學校背景而被調低。教育本應為不同背景學生提供向上流動機會，最後卻成為保護階級藩籬的幫兇。

本屆DSE受疫情影響，考試、放榜一度延遲，幸最後順利完成。（資料圖片）

拉近教育貧富差距

香港的中學文憑考試可幸未如英國受到疫情影響，今屆不平凡的考生亦已於上周四（13日）知道大學聯招結果。今屆考生未致於因為疫症而失去考試機會，但這仍不等於香港沒有學習上的貧富差距問題。

本港直資和部份私立學校學習資源較多，部分考試成績亦間接地受學校往績影響。例如家庭背景可令學生可以選擇補習課堂，可以購買課外書閱讀參考，部分傳統的名牌私立中學甚至有網球場、游泳池、草地球場等其他學校難以企及的設施。私立學校不止資源較多，若其學術表現過去一直理想，該校考生在「獨立專題探究」、「校本評核」方面評分亦會有所調整。英國的困境，在香港亦有類似情況。

疫情之下，香港比英國幸運的或許是可以繼續考試，在試場內不分背景一決高下。但在試場之外，貧富差距依然影響着不同背景學生的學習進度，左右學生購買參考書、報名補習課程的考慮，而電腦作為學習設備，也令不少基層學生在資料搜集上感到困難。教育的不平等在英國掀起示威，但同樣情況其實一直困擾香港，學生學習資源之間貧富差距亦待局方著手收窄。