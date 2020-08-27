NGO翻新電腦派基層　政府不能袖手旁觀

教育局早前宣布9月開學不能面授課程，不少學生開學之後仍須繼續網上學習，然而也有不少基層學生受器材不足困擾。在其他同學使用電腦遙距上課同時，也有同學被迫在細小的電話屏幕上同時觀看直播與閱讀教材。一部電腦、一個屏幕，也能讓學習質素差之甚遠。

微軟香港夥拍國際十字路會等非政府組織，從大企業、銀行收集二手電腦及相關設備，翻新後再轉贈予學校或有需要學生。（受訪者提供）

幫助基層 政府須努力

基層學生無法應付電腦所需，NGO卻快政府一步幫助到一眾基層學生。微軟香港（Microsoft）聯同國際十字路會等非政府組織，從不同企業、銀行手上收集舊電腦再加以翻新，再將電腦轉贈給難以負擔電腦開支的基層家庭。香港貴為「國際大都會」，但一名中六學生卻表示收到自己「人生中第一部電腦」，學生之間的貧富差距大得讓人難以想像。

在電腦化的時代，學習與電腦的關係密切，而疫情催化之下更令電子學習的需求變得急切。學生在學習期間需要用電腦閱讀電子教材、觀看課堂直播，居家學習期間學生有時亦須打字完成功課。以上種種學習需要，並非一部電話所能輕易取代。

電腦不止應付學習所需，學生他日投身社會，各行各業亦有機會接觸電腦。如何讓基層學生早日掌握相關技巧的難題，應由教育局及學界共同面對。基層在多間NGO及電腦公司的幫助下可以取得電腦，這固然是社會樂見，但政府仍須保持積極主動協助基層，不能置身事外外判社會問題予民間自行解決。

資訊科技教育領袖協會亦有協助電腦翻新計劃，連同微軟香港及非政府組織，今年已向75間學校捐出逾千部電腦。（受訪者提供）

關愛基金難救近火？

疫情以來不少學校轉為網上學習，關愛基金一直有「資助清貧中小學生購買流動電腦裝置以實踐電子學習」的項目供學校為校生申請，但學生停課期間無電腦的困境，也未必能即時透過基金得以解決。有深水埗小學校長向傳媒表示，該校雖然已於今年為學童申請有關基金購買電腦，亦預計該批電腦須於年底才能到達。學校購買電腦需要招標程序，的確難以讓電腦即時到手，但教育局及關愛基金仍可聯同學校尋求解決方法，研究加快基金發放或電腦招標程序，趕及讓基層學生得到同等的電子學習機會。

自本港中小學校首次因疫情停課起，基層學生已受電腦問題困擾多月。近日有消息指教育局將會見中小學校長討論復課安排，基層學生可能由停課等到復課仍未有電腦可用，進度難言理想。有見未來疫情反覆，電子學習又屬世界大勢所趨，縱然復課也未見得中小學校可以與電子教學「告一段落」，如何在基層學生之間讓電子學習普及，仍是局方必須回答的問題。