【新冠肺炎】遺體處理現漏洞　部門溝通須改進

新冠肺炎疫情持續，將軍澳一名新冠肺炎患者上周病逝，也讓疫情之下的屍體處理程序引起關注。五名俗稱「執屍隊」的食環署屍體處理組員工，因事前未被告知死者為新冠肺炎患者，導致職員僅按一般流程佩戴基本外科口罩以及手套處理遺體，最後涉事員工需要被送往隔離檢疫。

檢討部門溝通程序

涉事死者於8月26日由救護車送往急救，死者離世前有抽驗樣本化驗，並於當日下午3時45分離世，隨之便按既定程序由屍體處理組員工跟進遺體。然而病毒檢測需時，院方晚上10時才得悉死者樣本呈初步陽性。醫管局承認死者離世至初步確診期間出現真空期，表示日後會評估死者生前是否有感染新冠病毒風險，會先為死者檢測直至有結果後再通知食環署。

屍體處理組員工無法得悉遺體是否屬於患者，而該員工事後亦是在其他分區同事提醒下，才知道死者可能與確診個案有關，繼而通報上司。事件反映部門之間資訊流通不足，疫情之下職員在裝備不足情況下處理確診者遺體，也為員工健康構成風險。4月期間食環署曾回覆員工指涉及新冠肺炎的個遺體不會由屍體處理組處理，但今次事件卻令人擔憂，或許在資訊流通不足的情況下，也令員工無可避免地接觸到相關患者遺體。

醫管局承認死者離世至初步確診期間出現真空期，表示日後會評估死者生前是否有感染新冠病毒風險。（資料圖片）

訂統一程序 設額外津貼

醫管局可與食環署共同研究，為生前有較高感染風險的死者訂統一跟進程序，例如普遍提高員工裝備規格，或研究先為與確診有過傳染病學關聯的病人進行檢測，及後再通知食環處理等，以保障屍體處理組的前線員工安全。

自疫情以來本港確診新冠肺炎死亡人數增至88人，雖然對比外地疫情本港情況尚能樂觀，但疫情對員工做成的心理壓力及工作負擔，署方也適宜多加體諒。事件後相關員工被迫進入隔離營，日常的生活安排被事件打亂，而今次事件亦暴露了屍體處理組的工作背後風險，政府應考慮為員工提供額外補貼，維持前線員工士氣。