社區檢測遭針對　考驗官員應對手腕

政府在上周六（29日）起開展新冠病毒普及社區檢測計劃報名，截至周一（31日）早上已有48萬市民預約。檢測計劃乃為了公共衛生，連日來部分醫護界和政治人物卻多番攻擊，而又未見說服力，對社會無益。政府要更懂得據理力爭，平息紛爭。

普及社區檢測計劃目的是辨識新冠病毒隱形患者，切斷傳播鏈。計劃縱然並非盡善盡美，但要做的是多管齊下，例如同時收緊豁免檢疫制度，以增強計劃成效，而非全盤否定。

醫管局員工陣線周日（30日）召開記者會，再呼籲市民杯葛全民檢測計劃。政府、兩辦則於同日抨擊反對者是別有用心。(張浩維攝)

醫護高喊杯葛 凌駕公共衛生

然而，醫管局員工陣線和部分政治人物周日（30日）舉行記者會反對計劃。他們指出會有假陰性個案，擔憂陰性者放鬆防疫意識，以及援引世界衛生組織代表批評，普及檢測浪費金錢和不切實際。社會關注檢測計劃的成效雖然是好事，但也要有說服力。事實是，檢測機構將使用高敏感度試劑，以減低假陰性機會。至於所謂鬆懈問題，其實市民任何時候都要謹慎衛生，嚴防秋冬新一波感染，而港府亦一直為高風險群組測試。另外，普及測試是在額外請求中央政府撥出額外人手和資源完成。

只要基於公共衛生考量，質疑檢測計劃並無不可，甚或可鞭策政府改善配套流程。陣線的聲明卻不止於此，更加猜度港府立心不良，「借疫情向中央獻媚，以政治凌駕一切」，並擺出呼籲市民杯葛的立場。政府多番強調鼓勵但非強制市民參與測試，醫護的責任是擺出證據，幫助市民自行決定，最多表達個人意願和鼓勵市民參與與否，動輒高喊杯葛，訴諸政治考量，不也是凌駕公共衛生考量麼？

醫學專家如袁國勇、許樹昌教授開腔支持計劃，不少前線醫護也報名為市民採樣，足見計劃有相當的醫學基礎。而開放登記後有48萬人報名，雖然未能稱得上一呼百應，但也反映不少市民藉免費測試求安心。政府應有自知之明，公信力本來既已低下，就應該更多向社會解說，以理服人。

全民檢測將於明天開展，聶德權今(31日)於商台節目表示，截至今早8時，已有48萬人預約。(資料圖片)

政治化無補於事 存異同時求同

統籌計劃的公務員事務局局長聶德權質疑陣線的杯葛論損人不利己，稱陣線的動機「肯定係政治出發」。試問這樣就能解決問題，令本已政治化、情緒化的社會平常心看待檢測計劃嗎？鼓勵民眾自願參與，靠的還是情理。不論是檢測風險、採樣的安全性等，官員都要再多作說明。

公共衛生不離政治，因為涉及意識型態、公共政策優次、撥款等議題，當中一定有爭論分歧。各界須尊重不同意見，同時緊記存異求同，別動輒把分歧看成敵我矛盾。新冠病毒爆發導致全球大流行，正正告誡世人，只有齊心抗敵才可打勝仗。