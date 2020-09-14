政府應幫助12名被扣港人及其家屬

深圳市公安局周日（13日）證實，12名香港人涉嫌偷越國（邊）境犯罪，正被依法採取刑事拘留強制措施，加上外交部發言人華春瑩聲言被扣港人企圖分裂國家，更令香港社會非常關注。對於身陷困境的市民，不論他們持何種政治立場或是否犯罪，香港政府提供協助都是應有之義。

警方上月28日循相互通報機制接獲內地執法部門通報以來，外界看不到港府在處理有關案件時有多積極，即使回應，似乎也是官樣文章。例如它在周一（13日）回應傳媒查詢時指，案件屬內地司法管轄範圍，內地公安機構正按其法制處理，特區政府尊重並不會干預其他司法管轄區的執法行動，又稱駐粵辦曾與當局了解，承諾如家人欲轉交書信，入境處「協助在外香港居民小組」及駐粵辦可按既定機制向內地機關轉達。

在幫助12名港人一事上，第一責任人肯定是特區政府，哪怕被拘留人士曾參與反政府示威。盡力援助境外被扣留的港人，是負責任、以民為本的政府所應做的。可惜的是，港府似乎未盡全力——據了解，家屬至今未能聯絡被拘留親人，亦有報稱是家屬的人向傳媒表示，他們曾向入境處求助，但卻不獲積極看待。

港府單單向內地「了解」並不足夠。官員應該明白，這次是較為特殊的情況，未必是一般的標準程序可以處理。特區政府應該主動與內地相關部門聯繫，在互相尊重的方式，為香港市民爭取最大保障。當局必須提供更實質、更到位的援助，除了轉交書信，更應向內地當局爭取容許家屬前往探視，這才合乎人道精神。

「抗爭派」於事無補

另一方面，家屬牽掛被拘留者的心情可以理解，惟在尋求援助時，不應病急亂投醫。社會若當作政治抗爭般操作，更可能失去與內地當局良性溝通。部份「抗爭派」甚至想大搞「國際線」撈取政治本錢，可以想像，這樣會激化矛盾，客觀上無濟於事。首要責任在政府，其次建制派如果能夠提供援助，固然是好，立場相對溫和的泛民（例如周六出席記者會的民主黨涂謹申）若能幫得上忙，他們也應該務實地處理，有智慧地尋求對被扣留者最好的安排。

無論如何，12名年輕人已身在內地三星期，與家人亦未見面，肯定非常徬徨。港府主動與內地當局溝通，確保辦案期間獲得適切對待，才是最重要的。