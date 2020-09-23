政府派錢的關鍵是按需分配及有效救急

關愛基金於周一（21日）宣布為低收入家庭的新來港定居成員提供一次過一萬元的津貼，補充早前現金分享計劃針對永久居民的不足，預計20.3萬人受惠，開支約為21.3億元。自從政府年初宣布現金分享計劃起，社會就爭論新來港人士應否獲同等對待。這次不少網民反對關愛基金派錢，批評新移民來港不久就得到「着數」，甚至直斥他們並非港人，也可謂意料中事。

關愛基金派錢計劃的對象是來港定居未滿七年而有經濟需要的居民，其實不只是內地新移民。這些新移民是本地家庭的至親，打算在港長居，工作亦要交稅，生活跟一般本地家庭無兩，社會本來就不應該歧視他們。

關愛基金亦設入息審查，單身及四人家庭申請者的月入不能超過15,100元及33,500元，或者本身已在申領綜援、長者生活津貼、在職家庭津貼計劃等，因此領取資助者是有需要的基層。尤其在新冠肺炎疫情下，低收入人士的職位比起其他階層更不穩，更需要資金傍身。

資源分配要有原則

其實特區政府一律向所有永久居民派發現金，本來就不是恰當的資源分配，理論上富如李嘉誠也合資格申請。從公平正義的角度看，工作得到工資是按勞分配，社會提供福利保障是按需分配。因此，關愛基金在設入息審查的大前提下，為定居香港但未滿七年的市民提供經濟支援，原則上是合符分配正義的原則。

當然，這並不代表政府不可以按居住資格，而在支援程度上有別。例如澳門向非永久居民派發6,000澳門元而非10,000元，美國加州政府向成年無證移民派發500美元，低於聯邦政府派發給公民的1,200美元，台灣新移民人士也跟本地人一樣可獲消費優惠券。但總的來說，不少政府都顧及非永居的民眾的需要，這個原則是值得肯定的。

關愛基金將向居港未滿7年人士發放一萬元，勞福局局長羅致光（左）公布下周日起可申請。(盧翊銘攝)

六個月足以招標

這次關愛基金派錢計劃沒有經過招標程序，委託中銀香港為計劃的代理銀行，負責接受和初步檢查申請，以及發放津貼，做法引起爭議。誠然，低收入人士可能沒有網上銀行，或不懂網上申請，要依靠實體分行，而且未必所有銀行也願意代為收集、檢查和抽查申請。當中銀分行數目最多，而集團又答應承擔責任，政府委託中銀不無理據。然而，若果政府秉持透明原則，先作招標再挑選銀行，不但向銀行業界以至社會展示公平，更可透過競爭降低銀行收費，避免招人話柄。政府3月底決定向非永久居民派發津貼，距今約六個月，不算短時間，官員理應有餘力開展招標程序。

勞工及福利局局長羅致光又稱審批時間為八周左右，即預計申請者最快在11月底領取津貼。單已項目計算，八周不算過長，但由疫情播起計已是十個月，現時正接受申請的N無津貼，同樣等候兩個月才可發放。在職家庭津貼就顧名思義，申請者要工作滿一定時數才可申請。即使之前有積蓄，新來港人士也用了相當部分。政府和銀行須盡力加快審批進度，盡早批款解基層燃眉之急。

申請步驟本可減省

細看申請程序，有一個步驟本有條件加快，增加行政效率。現時申請者須自行上載特定資助計劃的住戶經濟審查文件，例如綜援、長者生活津貼等，若果政府部門在徵得申請者同意後，批准在部門之間傳送文件或個人資料核對，大大減少工序和出錯機會。其實，部門記錄互通的主意早在2014年《施政報告》醞釀，並委託外間組織研究可行性並提交報告，但效率促進辦公室遲遲未有落實時間表。

派錢要有原則及講效率，這兩點政府都要做得更好。更重竹的是，派錢本質上僅是救急，當局要從根本做好社會保障網，避免市民長期貧窮。