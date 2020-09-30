街頭示威再來？　香港需要的是改革

民陣申請十一於港島區舉辦遊行失敗後上訴，周一（28日）遭公眾集會及遊行上訴委員會周一（28日）駁回。保安局表示，任何人就是次未經批准的遊行作宣傳或公布，都可能犯法。

過往民陣的遊行遭反對後，部份市民依舊上街示威。是次十一遊行不獲不反對通知書，不代表當天便不會出現街頭示威。然而，社會經歷突如期來的疫情及北京強壓的《港區國安法》後，應已有一定的空間及時間反思爭取社會改變的手段。

誠然，不少香港人對政府不滿。甚至可以說，社會大多數人都對現狀不滿，認為香港亟需改變。但推動改變的手段，則各有不同理解。小部份較激進的人認為要全盤打亂社會，以街頭騷亂阻止社會運作，要議員癱瘓議會等。但街頭的暴力示威顯然沒有正面幫助，疫情下的百業蕭條也說明了經濟穩定對弱勢基層之重要。在周二（29日）公布的民主派立法會議員民調，亦有近半受訪者支持議員留任，反映即使社會有「必須要抗爭」的政治正確，不少市民認為議會這種合法途徑可取。

推動社會改變 不能只靠激昂

事實上，在議會內可以向政府施壓，包括解決樓價問題、加強社會保障等，讓市民安居樂業。甚至在政改議題上，也可以憑藉議席來與政府周旋，爭取一個各方面都較能接受的方案。只訴諸暴力示威，不但會令社會再次陷入混亂和困境，而且示威者亦要面對刑事後果，隨時賠上數年光陰。而且在激昂過後，要推動的事情很可能是毫無寸進。

另一方面，政府也要明白不能單靠高壓手脫管治社會。去年以來示威者的聲音震耳欲聾，行政長官為首的高官有責任改善施政，尤其要以切實的行動修補政治撕裂，重新贏回市民的認同。與此同時，也必須保障市民的言論及集會自由，讓他們能夠合法地表達訴求。和平的示威不但不會打亂社會秩序，更能夠藉反映人民的訴求，促進社會進步。