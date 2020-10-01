今年中秋不正常　戰勝疫情靠大家

本來一年容易又中秋，可惜今年來得毫不容易。雖然近日香港新冠肺炎疫情有放緩跡象，但市民如要過回「正常生活」，現在仍言之尚早，限聚令等措施仍然生效。這個中秋節香港人或許不能再如以往在街上賞月，過去小朋友玩燈籠、玩蠟燭、玩螢光棒的畫面，如今也要要暫停一年。

新冠疫情在全球肆虐，給香港帶來全不一樣的中秋。常言道「中秋人月兩團圓」，可惜在政府限聚令下，今年團圓也不得多於四人。回顧以往每年中秋，不同地方的公園、廣場都會人頭湧湧，海灘上會着圍螢光棒，與朋友三五成群相約聚會。疫情之下，不少港人都失去本來娛樂。

中秋舞火龍是大坑的傳統習俗，已有逾百年歷史。（資料圖片/江智騫攝）

各自各的中秋

由於食肆限聚，傳統酒樓食肆都「大枱變細枱」，家庭人數稍多便可能要分枱用膳。一家人要在團年分枱，也難免違反佳節聚餐的文化本意，因此以往出外「團年飯」的習俗，今年都移師到家中舉行。有餐飲業界表示今年佳節食飯的訂座率僅達2至3成，連招呼家庭聚會的到會預計亦發現今年較多客人點6至8人套餐，以往中秋佳節會聚首一堂的幾家人，似乎今年也因應疫情而低調團圓。

當然不是中秋時節少吃餐飯，便會影響過去多年情誼。他日疫情過去，家人也可以再次見面。只是「每逢佳節倍思親」，一家人若因疫情而不能相見，也會令人牽掛。疫情不止限制了餐廳營業，現時部份老人院舍謝絕探訪，院友親屬要見親人一面亦不容易，結果中秋時節，親人只能保持着一門之隔，各有各的牽掛。

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「希望在明天」

疫情到來影響不同行業生計，也打亂了不少人的日常生活——朋友不能聚會、親人不能相見。但在全球共同面對疫情之際，情況也不全然悲觀，例如各國也陸續研發疫苖，戴口罩、保持社交距離等亦漸變成習慣。雖然縱觀全球疫情，本港距離回復正常尚有一段頗長距離，但相信市民若然能在防疫上保持謹慎，這個不尋常的中秋也是「可一不可再」。不論是下個節日和長假期，或是明年中秋，市民有望早日不必再嚴陣以待，可以如常歡聚。