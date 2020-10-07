讓陳同佳赴台受審　早日承擔後果

去年10月，台灣殺人案疑犯陳同佳稱願意赴台灣自首服刑；一年過去，事情仍在膠着。這不是因為當事人反口，而是台港兩地政府拳來腳往，藉案件上演政治騷。兩地政府無意了結風波，非但不能為死者和家屬伸張公義，也令陳同佳承擔法律後果無期。

殺人是嚴重罪行，但殺人犯也應該有更生的機會。涉嫌在台灣殺害人的陳同佳應該經過公平審訊，接受司法制裁，承擔後果。去年10月陳同佳就洗黑錢案刑滿出獄當天，亦表示有意到台灣，就殺死女友案服刑受審。對陳同佳來說，早日受審服刑是更好選擇。他在香港只能留在警方安全屋，加上他的涉嫌殺人背景，相信大眾在一段時間內難以接納他，簡單如打工、交朋友也甚為艱難。他若是赴台認罪，加上死者潘曉穎母親願意求情，法庭判他死刑的機會不大。對潘母來說，判決是終結案件，令她釋懷的方法。

可惜一年過去，案件未見進展。《逃犯條例》已經撤回，台港政府應趁修例風波在今年稍為平息，雙方沒有把握機會切實排解上述障礙。結果，死者潘曉穎母親乾着急，陳同佳則虛度光陰，無人得益。

台港應務實 盡速結案

去年香港政府拒絕台警派員來港陪同陳同佳赴台，指不接受跨境執法，而今年和去年台灣政府稱陳同佳是通緝犯，兩度拒絕他以一般旅客身份抵步。然而，兩地警方過去曾就移轉疑犯互相配合。2016年的石棺藏屍案，台警、港警與港人疑犯同機，飛機回港後由港警拘捕疑犯。若果四年前有先例，今次為何不能沿用之？

在台灣，監察院日前提交調查報告，提到港府四次致函給台方負責案件的檢察官，但台方認為這只屬「非正式」的司法互助。另外，雙方沒有協議出共同承認的溝通管道，台方堅持要港方提出司法互助協議請求並使用單一聯繫窗口，港府則稱以策進會、協進會平台處理。爭議的核心，是這種窗口渠道被視為宣示司法主權，而港府不能接受這背後含義。

正正是這些政治符號和舉措，阻礙案件推進。兩地政府需要有共同承認的部門和規則處理傳送文件，取證，移送，探視等範疇。其實，若果請求只針對陳同佳案，雙方可以撇開主權爭議商討。2009年海協會和海基會簽署《海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議》，十多年來兩岸相互請求逾十萬次，並互有遣返（包括殺人犯）例子。兩岸能夠實事求是訂立協議，足證打擊跨境罪行可以克服主權等政治爭議。港台政府只要放下政治盤算，定可盡早結束案件。