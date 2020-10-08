建制派懶得只識「篤政府背脊」？

最近有報道指，有資深建制人士曾在6月向中央上書，要求准許撤換個別問責官員，包括被指抗疫不力的食物及衛生局局長陳肇始。食衛局只說「不評論」，但相關報道畢竟讓人反思建制派和政府應該建立何種關係。兩者的關係應當是積極進取的，倘若建制派沒有在政策醞釀過程中向政府積極建言、阻止惡政出台，而是只懂在官員犯錯後向中央「篤背脊」，那無異於推卸責任，應當一併問責。

局長陳肇始或政府有沒有犯錯？當然有。口罩在疫情初期嚴重短缺和第三波疫情因檢疫政策失當而爆發，反映政府欠缺執政者應有的危機管理能力，而一度惹起公憤的食肆全日禁堂食，更是揭示當局對普通市民欠缺關懷和同情。香港有問責制，犯錯的官員理應受到批評，甚至要為此負上政治責任。

但市民不禁要問，犯錯的只有高官嗎？在香港的政治體制內，管治團隊除了包括問責官員和公務員，其實還有建制派，他們都是香港實踐「港人治港」、「高度自治」的骨幹。建制派在行政會議內有葉國謙、張宇人、廖長江、葉劉淑儀、黃國健等代表，在立法會更擁有大多數議席，相對政壇另一主要勢力，建制派對政府的影響力明顯大得多。

善用影響力 督促政府

既然影響力那麼大，建制派自然要好好運用。稍有常識的市民必會質疑，為什麼明顯不合理的食肆全日禁堂食竟然可以出台？建制派究竟有沒有盡力阻止？抑或只是在政策引發民意反彈後，再由建制派走出來批評一番，藉此搏取「為民請命」的美名？報道中的資深建制人士要求中央「炒人」，顯然把責任全部推給官員，但卻沒有充份認識到建制派本身也有不可推卸的責任，有負市民所託。

2006年時任國家副主席、中央港澳工作協調小組組長曾慶紅曾要求建制派「內強素質、外樹形象」。素質是指能力和本事，形象則指人們是否覺得他們可信。強化素質和樹立形象是中央當年對建制派開出的要求，要滿足要求確實不容易，但為了實踐善治，不得不滿足。可惜，人們認識的建制派實在不甚了了，在監察政府方面似乎沒有什麼承擔。

建制派與政府的關係要超越消極的「篤背脊」，意思是不能只懂得在出事後才要求中央換人，而是要在出事之前就應該督促政府推出思慮周全的政策，如果不周則應勇於發聲，迫使當局修正。要是建制派能夠擺脫消極，爭取成為一股具建設性的政治力量，香港才有望擺脫弊政迭出的困局。