獲新加坡縮入境檢疫期　香港控疫更要加把勁

新加坡政府從周四（15日）起，縮短香港入境的旅客的強制檢疫期，由14天減至七天，而且不必留在指定隔離處所，只須在住所隔離。但這只是起步，港府須盡全力令感染個案清零，爭取更多地方開放港人入境。

新國政府衡量香港疫情受控，輸入個案的風險低，遂繼內地、台灣、澳門、新西蘭、馬來西亞（沙巴除外）等地後，獲容許放寬入境限制。七天期限屆滿後，港人仍然要接受病毒測試。雖然新措施表示新國肯定了香港的抗疫工作，但規限放寬後，隨時可以再收緊，香港政府始終不能鬆懈。

亞博目前被用作臨時樣本採集中心，海外抵港人士需先在此留樣本接受病毒檢測，結果呈陰性方可獲准回家或到指定處所強制檢疫14日。（資料圖片／余俊亮攝）

香港疫情受控 給外國信心

香港將踏入冬季，醫學界估計病毒勢趨活躍，港府必須首先控制疫情，令外地相信香港旅客健康，不會輸出病例。兩位醫學專家袁國勇和何栢良最近提出針對有病徵人士、高危群組檢測是有效做法，何柏良讚同政府以流動車及臨時檢測中心擴闊檢測範圍，又建議政府在港鐵站、市區等設立樣本樽派發點，方便市民及早檢測，值得港府採納。

單方面放寬入境安排不是罕見，香港是否要對個別地區放寬限制，也要慎重考慮。歐洲諸國過往兩三個月急於重振經濟，互相開放邊界，卻迎來新一波疫情，政府再次限制邊境開放和社交，人民無所適從之餘，更阻慢區域以至全球經濟復甦，得不償失。

邱騰華表示，當局已不斷與內地及外地商討，並就「旅遊氣泡」計劃約見日本等地代表，圖為日本沖繩。（香港01記者攝）

測試需快、準、廉

另一方面，新加坡開放邊境的程序，值得香港持續觀察，了解成效。當地官員月前在談及放寬跨境旅遊限制時，提倡以「嚴格的測試制度」（rigorous testing regime）取代兩周強制隔離，從而回復航空樞紐角色，例如在樟宜機場設實驗室，及構思如何日後為大量旅客在抵埗時進行快速測試，既要結果準確，價錢又要合理。在印度和意大利，有航空公司為旅客在登機前做抗原測試（antigen test），並稱半小時便能知結果。抗原測試快捷廉價，但準確度不及核酸測試，出現假陰性的機會較高。就此，機管局和政府衛生部門宜向外取經，研發或採購又快又準又價格合理的檢測工具，預備在日後擴大入境旅客量時派上用場。

本地旅遊業一池死水，而港府現正於粵澳及包括新加坡等11個國家商討旅遊氣泡，但無論如何，防控疫情仍是全社會首要任務。香港必須循序漸進，按自己的步伐恢復跨境流動，更符合長遠福祉。