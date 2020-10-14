落後拜登17個百份點　特朗普選情返魂乏術？

全球矚目的美國大選進入倒數20天，形勢漸朝向不利現任總統特朗普發展。民意機構奧皮紐姆（Opinium）新鮮出爐的民調顯示，民主黨候選人拜登以57%力壓特朗普的40%，兩人相差17個百份點，差距相當之大。上一次總統大選出現如此懸殊的局面，要數到1984年尋求連任的列根，以59%對41%大敗民主黨對手蒙代爾（Walter Mondale），攫取全國50州中的49州，蒙代爾只能保住家鄉明尼蘇達州以及首都華盛頓特區，為總統選舉史上最大敗績。

1984年列根正值經濟復蘇，全國欣欣向榮，而其在辯論中對應得體，談笑風生字字珠璣，亦為之奠定勝局。當時列根遭主持人質問其為史上最老總統，能否勝任繁重職務的問題，竟然反過來幽主持人一默：「我不會以年齡作為競選議題，我不會以此作為政治目的，來暴露我對手的年幼和缺乏經驗。」如此一答隨即引來全場笑聲，就連對手蒙代爾及主持人都不禁笑了起來。蒙代爾事後更指，其就在當刻知道自己已經輸了大選。

2020年10月12日星期一，美國總統唐納德·特朗普抵達佛羅里達州奧蘭多桑福德國際機場參加競選集會時，向人群中扔去了口罩。 (美聯社照片/ Evan Vucci)

多個紅州或轉藍

一場辯論既可令候選人大展光芒，亦有可能成為其催命符。特朗普於首輪辯論後支持度急劇下滑，縱使其後確診新冠肺炎卻仍未能挽回跌勢。大多選民對辯論混亂無章，兩人疊聲不斷感驚訝。不少人更對特朗普不斷插嘴極為反感，直言不欲在客廳見到此人多四年。辯論後拜登支持者的投票意欲急升，近日更全國各地票站外更出現提早投票的人龍。本來特朗普欲以壓迫的手法令經常失言的拜登犯錯不僅未有奏效，更弄巧反拙惹人憎厭，拖累自身選情。

現時特朗普支持度急瀉難收，除了非勝不可的佛羅里達州仍落後五個百份點外，上屆偷襲成功的工業重鎮賓夕法尼亞、密歇根、威斯康星三州亦落後七至八個百份點。登進特退的趨向亦令特朗普上屆勝出的北卡羅萊納州、亞利桑那州、俄亥俄州爭持激烈，甚至連共和黨票倉艾奧瓦州及阿拉斯加州亦傳出不穩消息。傳統共和黨南部陣地的選舉人票大戶，分別坐擁16及38票的喬治亞州及德克薩斯州亦成為拜登陣營的目標，以求一箭定江山。

近年大量紐約客及加州人因工作機會及樓價廉宜，陸續遷入休士頓、聖安東尼奧、達拉斯、奧斯汀等佔德州八成人口的主要大城市，此批外來年輕人口亦令德州漸轉趨藍。一旦坐擁38張選舉人票的德州落入拜登手中，不論其他州份結果揭盅為何，亦無礙拜登取得歷史性大勝。雖然拜登仍難言能襲取德州，並複製列根1984年大選的勝果，不過《經濟學人》最近預測拜登將贏取多達334張選舉人票之多，卻已是愈來愈接近現實。

參議院司法委員會主席林賽·格雷厄姆2020年1月8日，週三，華盛頓國會山。

共和黨或失白宮及國會

對此劣勢共和黨大佬亦深感恐懼，部份參議員穩坐的議席，如甚為資深的南卡羅來納州參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）都出現墮馬危機。現時多項民調均顯示格雷厄姆與民主黨對手哈理遜（Jaime Harrison）竟在如此深紅的南卡州打成平手，皆令外界大感意外。加上密歇根州、緬因州、亞利桑那州、科羅拉多州紛紛告急，兩黨於喬治亞、艾奧瓦、蒙大拿等傳統紅州亦拉成均勢。共和黨下月很可能不僅會失去白宮，更可能賠上參院，全面喪失政權。

特朗普陣營近日亦大打針對長者的競選廣告，意圖挽回上屆令之成功當選的核心選民群。然而自美國疫情爆發至今，特朗普政府一直淡化及隱瞞疫症的嚴重性，又拒絕戴口罩及懶理社交距離，最終連自己亦染病。民調顯示其染疫並未有令其支持度起死回生，足見大部份選民都對之不予同情。縱然特朗普如今再向受疫情威脅最大的長者招手，似乎已來到太遲。然而其走上敗選之路，竟與拜登無尤，一切皆是自己剛愎自用而一手造成。