新思維比政治資歷重要

前財經事務及庫務局局長、教育大學校董會主席馬時亨接受前民主黨主席劉慧卿訪問時，批評香港目前政治生態很差，議員質素每況愈下，造成惡性循環，引致政府難以吸納精英。他建議由退休高官和政府委員會成員等前公職人士合組政黨，參與直選改革議會。馬時亨積極就香港政治前景出謀獻策，其出發點值得欣賞，但由前高官上陣，議會或政治文化難道就會有所改善嗎？答案恐怕沒有那樣簡單。假若退休官員徒有資歷、欠缺創新思維，他們最終仍然不太可能幫助香港走出困局。

香港政客確實「一蟹不如一蟹」，許多人還記得李柱銘、曾鈺成和李鵬飛的論政風度和發言質素，雖然他們政見不同，但尚算能和而不同；相比之下，近年政壇亂象紛陳，有議員在議事廳投擲物品，也有議員在宣誓時欠缺應有的莊重。市民看在眼裏，難免會產生新不如舊的感覺。

馬時亨在訪問中沒點名指明應由哪些退休高官出來組黨，因此我們難以具體評論他的心水人選是否稱職，然而他寄望前高官組黨救港恐怕只是一廂情願，因為這群人本身就是香港積習難返的主要肇因。就以曾經出任問責官員的馬時亨本人為例，港鐵在他治下發生沙中線偷工減料及沉降醜聞，但他居然懵然不知；而他回應高鐵試車事故時說的那句「我哋話畀你聽OK就得」，更顯示他自視過高。市民沒有可能認同這種傲慢作風，更不會相信這種「精英」有能力改革議會，遑論改革香港管治文化。

積習難返 亟待改革

況且香港的深層次問題並非始於近年，而是可以追溯至更早的港英年代，這方面一眾前高官可謂難辭其咎。香港問題林林總總，尤以住屋困局最為突出，這與港英後期和回歸後公務員迷信「小政府大市場」有直接因果關係——倘若官員以民生福祉為念，不把土地住屋主導權「外判」給地產商，而是懂得收回新界閒置土地並廣建公屋，根本不會造成當下「劏房」處處的都市悲劇。另一個比較突出的問題，就是經濟結構非常畸型，但相比新加坡、深圳，一批香港前高官並不見得有努力調整經濟結構，以致香港仍然高度依賴地產和金融業。

面對周邊城市激烈競爭，香港明顯早已落後他人，寄望昔日掌權的退休官員再帶領香港走出困局，實在很難說是對香港有利的方案。真正救港之道不應該是呼喚舊人，而是要探索新思維。如果真的有前高官願意組黨，市民首先會希望他們摒棄自視過高的心態，並且虛心為港服務，特別重要的是要讓他們責成特區政府放棄「小政府大市場」邏輯，全方位推動結構性改革。只有這樣，香港才有望實現真正的善治。