特殊學童所需　特首尚在「了解中」？

行政長官林鄭月娥周三（28日）到訪深水埗一所特殊學校及一所幼稚園暨幼兒園，了解政府聯同社福機構為有特別需要的學生和幼童提供服務的情況，期望及早支援有特別學習需要的兒童。特首早前宣布押後宣布新一份施政報告，希望押後至11月底向中央爭取惠港措施後有所公布，然而給予特殊學校的支援措施討論多年，政府也有必要一等再等嗎？

林鄭（左下）到訪深水埗的保良局梁安琪幼稚園暨幼兒園，了解學校為有特別學習需要的幼童提供的服務。（政府新聞處圖片）

宿位不足非一日之寒

早在2019年的施政報告內，特首林鄭已表示要照顧不同需要學生，計劃撥用50億額外資源用於「增加對融合教育和特殊教育的支援」、「改善學校硬體及軟件建設」。然而特殊兒童所需要的宿位長期短缺，去年11月的審計報告便發現輪候「7天寄宿」宿位的學生中，63%已輪候超過1年，最長輪候近3年9個月，而輪候「5天寄宿」服務者，最長輪候時間更達5年10個月。審計報告早於年前發表，宿位不足的問題已非一日之寒。

不止學生宿位的輪候時間過長，學生從特殊學校畢業之後亦前路茫茫，徒添家人的照顧壓力。現時特殊學校為學生提供12年免費基礎教育及高中教育，一般入學年齡為6歲，學生需於12年後、即18歲完成中六後畢業。畢業後，輕度或能力較高的中度智障人士可以輪候庇護工場，但如嚴重智障人士一般只能輪候社署服務例如宿舍，根據社署康復服務中央轉介系統輪候資料，截至今年6月中度及嚴重智障人士宿舍輪候人數分別為2531及2453人，輪候時間分別長達16及19年。

學生一旦畢業便要離校，而在畢業後至輪候宿位期間的空窗期，無疑增加照顧智障人士的家人生活造成壓力。今年9月葵涌邨便發生一宗倫常慘劇，育有3名子女的46歲母親在深夜將21歲智障長子勒斃，事件也疑與年滿21歲剛離開特殊學校寄宿院舍回家居住有關。宿位不足的問題存在多年，政府本應從去年開始便著手解決，從完善宿位輪候機制，以及擴大宿位供應雙管齊下，加快安排有需要人士的入宿進度，避免不幸的倫常慘劇再次發生。

特殊兒童有額外的照顧難度，學校宿位顯得重要。（資料圖片）

完善家居照顧、上門暫託

面對特殊學校畢業生未能即時銜接到康復服務的困境，林鄭月娥表示探訪時有特意了解宿舍情況，研究利用特殊學校宿舍部間中出現的剩餘宿位，於長假期時為原校畢業生提供暫托宿位服務的可行性。作為短期紓援措施，政府若能靈活已有資源短暫照顧智障人士，讓智障人士家人可以暫時放假休息，也確能分擔照顧者的部分壓力。但從長遠政策看來，政府仍可從家居照顧或上門暫託等服務方向研究。建設院舍增加宿位或需時數年，但短期內政府也應有能力增加人手、資源從事社區暫託工作，為智障人士照顧者分擔壓力。