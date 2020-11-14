外國對港制裁只是行禮如儀

周三（11日），全國人大常委會作出決定具體指出香港立法會議員如何會被取消資格，港府同日隨即宣布四名先前已被裁定失去參選資格的現任議員馬上失去職位，而其他泛民議員亦以總辭作回應，他們的其中一個理由是希望得到國際關注並對中國施壓。果不其然，事件引起了西方國家的廣泛關注，個別國家亦聲稱會對中、港官員作制裁，不過自今年推出《港區國安法》伊始西方對華制裁早就屢見不鮮，但中央政府明顯沒懼怕這些制裁，更不會因為制裁改變其對港政策步調，可見所謂制裁已是外交上的行禮如儀。

西方國家多次表示關注香港情況，其中美國已經以威脅香港自治、自由的理由制裁過數名中、港官員，在人大常委會決定出來之前又於周一（9日）宣布增加制裁4名與《港區國安法》相關的中、港官員，嗣後美國安全顧問與國務院又連番表態指取消議員資格之舉扼殺自由、當予追究。另一方面，英國外交部亦指正考慮制裁有關官員，歐盟則未提及制裁但亦促請中國收回決定。

英國外相藍韜文（Dominic Raab）在11月12日再發聲，英方指這是中國第3度違反《中英聯合聲明》。英方之後又表示，英國已就香港事件傳召中國駐英大使，又稱將對是否制裁官員作仔細考慮。

從某種意義上說，與中央對抗的確可以吸引到外國眼光，也如抗爭派期望般爭取到其制裁，然而這麼多制裁的結果似乎卻與他們當初所講貨不對辦。抗爭派一直宣傳爭取制裁旨在令中央或香港官員因懼怕而向他們作出讓步，可是擺於眼前的事實是西方愈發多的制裁也無法改變中國決心在香港行使全面管治權、回復政治秩序的決心。一眾港府主事官員也應該早已理解他們有被制裁風險，繼續留守崗位者自然不可能因為此等原因拒絕配合中央。

西方制裁當然不利香港經濟，但就影響本地政局來說它們恐怕沒有多大作用，相反它們現在甚至在漸漸變成外國一種行禮如儀的外交表態，實施制裁的國家可能想藉此為難中國，但背後恐怕亦未真正期望能產生什麼效果；中國方面同樣不會認真看待這些制裁，僅在外交場合表態反對。長此下去，外國制裁的阻嚇力將消耗得一乾二淨，就似「狼來了」的故事一樣。

很多抗爭派也漸漸理解實情不如預期，近來談及相關消息已不見以往的興奮。比起說希望能令中、港官員退讓，他們現在更多像是出於報復心理繼續鼓吹制裁。諷刺的是，理應作為反對派理性代表的泛民議員，至今居然仍念念不忘所謂「國際線」，不肯務實考量如何能重啟與中央溝通協商，無疑令人感到失望。這些政治人物若真希望香港民主能夠有所寸進，至少應該認清爭取與談判的對象回歸對話，而不是繼續去做緣木求魚的大夢。