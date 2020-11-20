校園再現港獨示威　何苦重複錯誤之路？

去年11月19日有反修例抗爭者佔領中文大學校園，並在橫跨吐露港公路上的「二號橋」上向下投擲雜物以圖阻塞交通，最終釀成警方與抗爭者發生激烈衝突。不少抗爭者至今仍然對此事件「津津樂道」，甚至美稱為「中大保衛戰」。一年過去，適逢原定當日舉行的畢業禮因疫情改在網上舉行，但有學生與畢業生卻借紀念之名發起校內遊行示威。不幸的是，這次遊行最終又一次成為參與者發洩途徑，他們不是漫無目的叫囂着無力的港獨口號，就是四處塗鴉作出破壞。

無論社會整體抑或曾經成為運動中心的大學生，去年反修例示威確有不少值得反思之處。若要簡單總結過去一年多的事情，便是所謂「勇武派」以及提倡「港獨」的抗爭路線全面失敗。暴力抗爭無以為繼，「攬炒」論亦不攻自破，今年頒下的《港區國安法》更重重一棍打在抱持這些天真想法的人身上。大量被民粹激情煽動的年輕人去年紛紛走上街頭，但在激情發洩以後，有人必須離鄉別井流亡他國，有人被捕入獄或正等待司法程序，餘下的倖免者也都心有餘悸，從各種意義上年輕人均是這場抗爭的最大輸家。

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適逢「二號橋」事件一周年，這正是反思抗爭路線的最好時機。成熟的大學生應該明白，政治不是喊幾句口號或發幾篇文章堅稱「港人沒有輸」、要堅持下去便完事。年輕人多少抱有一些政治理想，在行動時會帶有一些政治稚氣可以理解。但所謂「經一事，長一智」，去年的經驗難道還不足以告訴我們「港獨」是一條死路？

年青人應該明白，務實的民主出路首先是絕對不能任由激進者通過煽動民粹、鼓吹暴力，更不可以讓提倡「港獨」等歪路騎劫香港人爭取民主的道路。一方面我們應該繼續鞭策政府深化社會改革，改善年輕人所面對的生活困境好讓他們看到出路；但另一方面年輕人也應該知道分寸，不能枉廢社會整體努力。

學生無疑有需要牢記去年的事情，並不應該輕易忘掉，可是他們應該撫心自問：到底要否認真思考過去一年給予香港的啟示？不智地堅持冒着觸犯《港區國安法》的風險高叫「港獨」口號，無謂地塗鴉幾句政治標語，重複地走在錯誤的道路，是不是真正對得起去年年輕人付出的方法？繼續活在自己的政治想像世界中，與同伴「圍爐」難道真是香港所餘下唯一爭取民主的出路嗎？