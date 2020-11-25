柏林推出租務管制　香港仍要蹉跎歲月嗎？

行政長官林鄭月娥周三（25日）公佈任內第四份《施政報告》，對於長期為香港深層次矛盾，導致社會長期不和諧穩定的房屋問題，繼續以小修小補的措施抱薪救火。當中影響眾多苦等上樓的劏房戶，仍然以研究及收集意見的形式，探討是否實行租務管制。由一班居於劏房及寮屋街坊組成的全港基層爭取住屋權益聯會，便炮轟林鄭房屋政策全面走數，未有為捱貴租的基層提供任何實質幫助。

恰巧此時在德國柏林，近年同樣深受租金飆升之害的市民，卻在聖誕節前便收到由市政府推出租務管制政策的佳音。目前柏林約八成五市民的居所為租住，逾36.5萬住宅可將為該項政策的受惠對象。事實上自2014至2019年，柏林市的平均租金急升三成之多，尤其是重新翻新的租盤，租金升幅更超越大市。目前一所60平分米的住宅租金平均為850歐元一個月，為當地住戶平均收入的三份之一，不過對柏林人來說已經叫苦連天。

劏房租務管制研究工作小組於11月1日舉辦公眾論壇。（資料圖片／李澤彤攝）

房屋不應淪炒賣工具

有見及此，柏林市政府以積極有為的思維，設法減輕市民的生活負擔，單在本年便推出兩輪的租務管制。今年2月推出的租管，便為150萬租用住戶提供五年凍租安排。而自11月23日起的第二輪租管，則規定市內任何業主，只要其物業的租金比平均租金標準超出兩成，便必須調低其租金，否則將面臨巨額罰款。官方更推出計算機，加入住宅所屬地區、面積、設施、樓齡等因素，為租戶及業主提供其租金限制及應扣減金額等資訊。

當然有不少業主亦尋求走法律漏洞，不少報道便指出有四份三合資格租戶仍未有收到業主減租通知，而租戶亦有義務自行查看自己是否合符合租管資格，若其要追討租金差額便必須向法院提告，某程度保障了業主的被動權。而由於法例保障僅以收租維生的業主可豁免租管，不少業主在租管出爐前，亦紛紛向銀行申報其有經濟需要。不過市政府則指出，根據統計只有20萬人符合資格。而最大阻力則來自於憲法法院，將於明年裁決地方政府是否有權實施租務管制。

柏林市政府為解決租金飆升問題，令市民能夠安居樂業，雖面對業主及法院的壓力，仍然迎難而上推動惠及數以十萬計市民的租管德政，值得全球各大城市的首長學習。尤其在香港當住屋此等基本人權，便是炒炒賣賣的投機工具，社會淪落至富者田連阡陌，貧者無立錐之地的不義之境，為政者不敢向壟斷香港政經結構數十年的既得利益者開刀，反過來戕害不滿社會現狀的無權者。此等劣政，不論《施政報告》用多少篇幅塗脂抹粉，也掩蓋不了其失敗。