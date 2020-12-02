民主派應以「一國兩制」原則推動改革

民主派在12月1日撤出立法會前，部份議員接受媒體採訪並談及未來動向，其中頗受年輕人歡迎的民主黨鄺俊宇就決定開闢「Youtube戰線」論政，至於會否再戰立法會，他則以「好難答到你」作回應。從他的回應可知，民主派沒有截然否定議會路線的價值。其實，只要民主派明白並接納香港的政治基礎是「一國兩制」，許多不必要的矛盾根本不會出現，將來在政治舞台仍然大有可為。

過往一段時間，香港政壇出現種種亂象，議會內有人不知分寸地「拉布」，連與政治無關的議案也要阻撓；議會外則有人宣揚「自決」、「港獨」等明顯違反「一國兩制」的政治主張。這些亂象最終迫使中央出手，通過DQ及實施《港區國安法》等方式撥亂反正。在這個過程中，我們應當看到中央正嘗試逐步建立一套以規則為主導的積極「一國兩制」運行機制，讓包括民主派在內的各大政治力量認識中央如何推進《基本法》落實，同時亦為溫和民主派繼續參政議政定下政治前提。

對民主派而言，中央正在背棄「一國兩制」、封堵議會論政空間。無可否認，中央和民主派確實有矛盾，這主要是政治上的，特別是對於「雙普選」的落實方式和時間有重大分歧。但在其他層面的分歧卻不是那麼嚴重，雙方都不否認香港的經濟民生弊端需要改革，包括鄺俊宇在過往四年間推動的爭取荒廢校舍作動物中心，以及就《動物福利法》進行公眾諮詢，也沒有分歧。

泛民撤出議會 政府更易怠政

鄺俊宇在訪問中表明：「我覺得廢嘅唔係議會，廢嘅係當權嘅人。」若然如此，議會不正是一個揭示高官窩囊、拷問政府、倒逼當局盡快推動改革的舞台嗎？如今民主派杯葛議會，放棄正面質詢高官的機會，客觀結果反而令政府舒舒服服地怠政。

民主派選擇總辭是意氣用事，除了成功博取「有骨氣」的評價，沒有什麼實質作用。民主派要撫心自問，是否不阻撓議會運作，就沒有其他事可做。事實上，除了頃刻難解的政治問題，許多民生議題都可以合作，鄺俊宇所講的《動物福利法》諮詢只是其中一例。如果民主派真的認為議會沒有其他事可以做，下屆立法會選舉是否還要參加呢？是否徹底放棄走進建制的機會？

事實上，除了主張「自決」、「港獨」的政客，中央從沒禁止溫和民主派參選。只要準確把握「一國兩制」原則，不要踩踏政治紅線，政治空間就會寬廣。在這個基礎上，各大政治勢力齊心責成政府推動經濟民生和政治改革，方為香港出路。