民主派應重新摸索在「一國兩制」下的政治空間

民主黨周日（12月6日）選出新一屆領導層，年僅36歲的南區區議會主席羅健熙當選主席，立法會前議員林卓廷、觀塘區議員梁翊婷出任副主席。作為民主派主要政黨，民主黨的動向必然備受外界關注。除了領導層年輕化之外，他們亦矢言成立「影子黨團」論政及未排除將來重返議會。在下屆選舉前其應檢討以往路，回到「一國兩制」的政治基礎上議政。

過往一年半，香港發生了很大變化，年輕人以街頭騷亂這一錯誤方式表達對香港的愛。在這個過程中，許多溫和政客沒有嘗試糾正錯誤，反而保持沉默，部份人甚至成為「啦啦隊」。民主黨素來是理性政黨，昔日曾經反對「五區公投」、譴責旺角暴動，但在去年的反修例運動和內會風波中卻顯得跟隨民粹力量起舞，失去自身的政治原則。香港政治失序，加上國際環境變化，結果引來中央出手，《港區國安法》、人大DQ接踵而至，而民主派立法會議員則以「總辭」的方式作出抗議。

羅健熙在周日的記者會上認為，未來會有一段很長的黑暗時期，打壓將會愈來愈多，林卓廷甚至形容自己是「政權眼中釘」。他們有這種想法不難理解，畢竟中央和民主派確實有很多政治矛盾，其中對「一國兩制」的理解、政改爭議更是難以在短期內解決的。儘管矛盾客觀存在，但中央的「鬥爭」對象只是那些被指觸碰「政治紅線」的政客，溫和民主派根本沒有被排除出議會之外。只要認清政治原則，他們不會成為被打壓的眼中釘。

重返議會 監察政府

對於會否派人參選立法會時，新領導層表明會視乎未來幾個月立法會的轉變，包括選舉及投票規則，議事規則、宣誓安排等。可以想像，一旦落實這些轉變，肯定會有不少人認定「一國兩制」進一步被侵蝕。但如果從積極的角度來看，有關舉動其實只是在建立積極的「一國兩制」運行機制，通過講清楚規則，為包括溫和民主派在內的各個政治體體參政定下政治前提。

從民主黨新領導層的表態可見，他們並未截然排除議會路線，這是可喜的，畢竟如果沒有「反對派」參與，政府必然會在建制派「小罵大幫忙」下繼續怠政，結果只會令施政質素每況愈下。對民主黨而言，成立「影子黨團」可就不同時事表達立場，但能否務實論政，倡議一些切實改善民生的政策？長遠而言，民主黨更應重返議會，在「一國兩制」原則下對政府形成更直接、更有力的監督，逼使當局在經濟民生、政治議題上作出改革，從而讓平穩有序地香港走出困局。