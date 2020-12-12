加熱煙是「兩害取其輕」？

吸煙與健康委員會周四（10日）發表研究報告，發現有四成半吸煙人士使用加熱煙半年後無助戒煙，藉此闡釋加熱煙不能減輕吸煙人士的尼古丁成癮，以及反駁煙草商指加熱煙可有助吸煙人士戒煙的宣傳，並且呼籲立法會盡快通過《2019年吸煙（公眾衞生）（修訂）條例草案》，全面禁止包括電子煙及加熱煙等另類吸煙產品。當然，即使禁煙對於公共衛生有其需要，當局亦要小心平衡，以免對個人生活施加過度嚴緊的規管。

加熱煙關注組促請政府盡快劃分吸煙區，推動能同時惠及煙民及非煙民、真正有助公共衛生的政策。（資料圖片/歐嘉樂攝）

儘管委員會拆穿了煙草商的宣傳技倆，但禁絕加熱煙還需放於整體公共衛生角度來討論，亦即是禁絕加熱煙後會否直接導致吸煙率下跌。自有統計以來，本港的每日吸煙人口已由1982年的23.3%，穩步下跌趨勢至今年的10.2%。值得指出的是，加熱煙在2014年問世後，本港整體吸煙比率下跌趨勢並無扭轉，似乎反映個人吸煙的選擇較多是受經濟、個人健康或家庭因素等左右，而非市場上吸煙產品的種類。

另一個公共衛生考慮則是二手煙對旁人的影響。立法會引述英國衞生防護局的評估指出，加熱煙氣霧中測出的尼古丁含量， 是傳統香煙煙霧中尼古丁含量的70%至84%；而加熱煙釋放的二手煙濃度（亞微米粒子），亦較點燃傳統香煙後在環境中的煙霧少4倍。換句話說，加熱煙雖然同樣含有傳統香煙的有害成分，其二手煙霧也會對旁人產生負面影響，但其有害成分始終較少，吸煙人士若能轉用加熱煙亦不算壞事。

縱然委員會亦有提出加熱煙在青少年間流行的憂慮，但加熱煙和傳統香煙乃是替代物品，即使禁絕前者亦無法處理傳統香煙帶來的問題，故從全面禁煙的長遠目標來看，較現實的做法是擴大禁煙範圍，先保障市民免受二手煙影響，繼而藉增加吸煙經濟成本，如此才能真正「誘導」煙民戒煙。

舉例而言，不丹、蒙古、哈薩克等國早已禁止民眾在公眾地方吸煙，而日本亦有「路上禁煙」條例，嚴格規定煙民須在街上的指定「喫煙區」吸煙，以杜絕「火車頭」在街上橫行，做法值得香港參考。另外，煙稅乃是戒煙最大經濟動力，而本港的煙草稅僅佔零售價格約67%，仍未達世界衞生組織建議的75%，零售價亦遠低於澳洲、新西蘭、英國、加拿大和新加坡等地，未來仍舊大有上調空間。

自《吸煙（公共衞生）條例》於1982年實施以來，本港控煙力度和步伐仍未追上國際水平，並且大有改善空間。目前加熱煙的爭議，主要卻停留在應否跟電子煙一起全面禁絕，惟兩者皆跟降低吸煙比率這大方向無直接關聯，當局必須深思在控煙工作上如此「兩害取其輕」是不是可取做法。