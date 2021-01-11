反制美國制裁　中美無硝煙之戰即將開始

上周六（9日），中國商務部推出了《阻斷外國法律與措施不當域外適用辦法》（下簡稱《阻斷辦法》），即日實施。顧名思義，《阻斷辦法》是為了對應外國法律對中國的影響。國務院可以對應針對中國機構或個人的限制作出阻斷，發布不得承認、不得執行、不得遵守等三個「不得」禁令，受針對的個人或機構亦可向個別機構提告要求賠償。很明顯，《阻斷辦法》是因應美國多番對中國的制裁，不少跨國企業得面對在美國與中國間選邊站，其猛烈的程度尤如向美國在金融經濟面上應戰，這很可能成為未來兩國角力的其中一個重心。

《阻斷辦法》是針對境外第三方針對中國的限制而立。從時間點上考慮，這應該是中方對應美國特朗普政府任期末一系列制裁行動所作出的全面反擊。在《阻斷辦法》推出之前，企業執行美國制裁雖然可能會引起中方的不滿，但具體的後果卻不明顯，即使是中資企業很多也會選擇執行美國禁令。但按《阻斷辦法》的內容推論，中方此後可行使權力禁止企業配合美方的制裁，這些企業如果繼續配合美方將會面臨中方的法律制裁。

中國電訊設備商華為近年來深受美國制裁困擾。（視覺中國）

中美金融經濟一較高下

簡單而言，如果中美雙方都在制裁問題上互不雙讓，那不少跨國企業將無可避免地會觸犯其中一國的法律——如果執行美國禁令，那將會遭中國懲罰，反之則會被美方懲罰。換言之，企業必須在中、美兩國之間選邊站，那時中、美的經濟實力將成為決定企業如何決擇，將是致勝關鍵。故此也可以說，中方推出《阻斷辦法》尤如與美國的金融與經濟領域領導地位一較高下，也可以理解為對特朗普政府的「應戰」。

比起美國鷹派在特朗普政府末期「急就章」推出一系列的制裁措施，中方有足夠的時間思考應對方法，也多次預告會有反擊措施，故此此時推出新辦法應是深思熟慮的結果。而且包括《國安法》在內，從中方過去多次推出新法的經驗上觀察，這些新法規很不可能只是擺在一邊作威嚇之用，中方也沒有理由立法而不立威，讓人誤以為中國只是「紙老虎」。

中國挑於此時「應戰」，是看準了時機。從整體局勢而言，美國經濟仍因為新冠疫情處於不安定之中，經濟勉強依靠「放水」保證支撐下來，美元霸權的信用又再次被消費，此時正是最沒有餘力與中方發動金融戰爭的時刻。反觀中國大致控制疫情，實體經濟快速回復，加上由剛完成了RCEP與中歐CIA兩個大型區域貿易投資協定確立了不會被孤立的位置。現在進行全面金融戰可謂立於「不敗之地」，正是《孫子兵法》所謂「先為不可勝，以待敵之可勝」的狀態。

另一方面，中國選於特朗普即將離任之時下手，也是對候任總統拜登的警示。要知道特朗普政府的制裁都是行政命令，拜登政府要推翻這些行政命令並不困難。也就是說，只要拜登政府願意釋出善意，改變特朗普政府不斷挑釁中國利益的做法，此一戰是可以避免的。中國外交體系近來不斷向拜登政府放話希望他能令中美關係重回正軌，亦正是此意。而在此時推出《阻斷辦法》，可以加強對拜登施壓，不給予時間讓他擱置並淡化問題。故也可以說，推出《阻斷辦法》是中國是看準了時機主動出擊之舉。