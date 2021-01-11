獨居漢續住公屋　政府應學懂以同理心處事

房屋署從善如流，與獨居視障六旬翁黃伯續約公屋單位，黃伯毋須再擔心瑟縮戶外。房署職員當初若有多一點同理心，稍為為官僚主義鬆綁，體恤疫情給居民的不便，黃伯就不用無家可歸多天，社會也少了幾分怨氣。

有一點或許反映房屋署辦事有欠靈活，房署因為單位欠租多月，期間未能聯絡黃伯而收回單位，黃伯則稱曾託在港朋友代繳租金但房署拒絕。若然黃伯所言屬實，那黃伯根本無意欠租，房署大可容許代繳直至黃伯回港。

政府職員應該多走一步

再者，當房署得悉他因為疫情延遲回港，第一要務應是解鎖家門，而非冷冰冰地叫他入住臨時收容中心，重新申請輪候公屋。房署以為提醒他有後路就已是盡本分，卻無意體恤這位住在邨內27年、與鄰居相處融洽的居民。黃伯本身有殘疾、步入老年、本地無親人，理應不會隨意放棄公屋，光是幾個月不現身就值得探究原因，而非動手收回單位。

黃伯一度露宿走廊。（陳蕾蕾攝）

黃伯獨居將軍澳景林邨，去年1月回鄉祭祖後碰上新冠疫情爆發，一直滯留至12月「回港易」計劃實施。他回港後驚覺單位被收回，先後露宿附近公園和家門外，幸得鄰里接濟。直至經過傳媒廣泛報道和區議員介入後，房署才讓黃伯繼續租住單位。

誠然，有些細節有待釐清，例如黃伯稱曾託在港朋友致函解釋處境，但房署稱沒有收到。另一方面，黃伯解釋沒有回港接受隔離，是因為擔心身體差和無人照顧而應付不來。如果他主動向入境、衞生、社福部門報告難處，部門就有責任加強照料隔離期間的生活，毋須過份擔憂。

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體恤疫情影響

房署在日前決定重批租約申請，是正確一步，黃伯可以放低心頭大石。希望署方不是僅僅受傳媒和區議員的壓力而改變決定，而是真正體會住戶的難處。疫情去年初突然來襲，不是每人也懂做最正確最理性的事，例如及時通報房署身在境外，或者如期繳租等。就此，房署應了解每宗個案，在力所能及的前提下，放寬規矩限制。

其實不止是房署，其他政府部門也應汲取經驗，在執行規例期間具備同理心，了解市民迫切所需。最簡單來說，面對突如其來的失業潮，政府要迅速提供援助，設立簡單而審批寬鬆的失業援助金，而非機關算盡，只稍為放寬失業綜援資格。港人只要捱過疫情，自會繼續努力貢獻社會。