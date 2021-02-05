復課檢測乃彈性措施　校園防疫還可做得更多

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-02-05 07:00

教育局周三（3日）指所有幼稚園、小學在農曆新年假後，可讓三分之一學生上課，至於中學則可分上、下午校各讓三分之一學生上課；如果學校能安排全校教職員在復課前14天內完成檢測，並定時接受檢測，可向教育局申請全校恢復半天面授課堂。雖然政策引起學界一些批評，但客觀效果也是給予了學校彈性選擇安排的機會，為疫下復課提供了起點。

各級學校自去年12月2日起暫停面授教學，至今已逾兩個月，加上部分學校的網上教學效果未如理想，無疑影響教學進度。教育局推農曆新假後有條件復課，從出發點而言是透過提高安全系數，製造有利復課的條件，方向可取。

各級學校自去年12月2日起暫停面授教學，至今已達兩個月，加上部分學校的網上教學效果未如理想，無疑影響教學進度。（資料圖片）

尊重學校自主 強調給予彈性

另一方面，有中學校長擔心教師拒絕接受檢測，亦不希望強逼教職員為之。其實現時本港確診個案距離歸零尚遠，教育局可鼓勵學校優先考慮維持1/3學生上課的措施，而非急於讓全校恢復面授課堂。教育局可以強調有條件復課政策乃「給學校多一個選擇」，以助釋除學界如標籤效應的疑慮。

尤其個別學校若然網上教學效果不理想，這種「多一個選擇」等同讓他們以完成檢測、提高安全系數來換取面授課程，方案不無好處。至於有學校擔心檢測欠效率，因而要倉促決定是否復課或停課，教育局實應與食衛局協調，確保能最有效率地為教師員提供檢測及出結果。

檢測可以成為避免出現學校傳播的輔助措施，但教育局及學校也不能夠視檢測報告為「免死金牌」。（梁鵬威攝）

師生個別留家 檢測非唯一措施

當然，教職員檢測理論上可以提高安全系數，但是否足以避免出現學校傳播，實不無疑問，教育局及學校也不能夠視檢測報告為「免死金牌」。即使教員檢測未發現確診，也不能理解成學校不受疫情威脅。亦如呼吸系統科專科醫生梁子超指出，雖然病毒潛伏期是14日，但有病毒後的傳播期間大約7天，隔14天一次的檢測未必能控制學校傳播風險。故此，學生復課的防疫措施不能只限於此。如教育局局長楊潤雄指出，全校老師恆常檢測亦非未來所有考慮復課的條件。

在檢測以外，教局及學校也能跟從專家建議，例如跟據現時政府發放的確診者居住大廈及曾到過的餐飲地方，安排有潛在暴露風險的師生先自願留家，或安排14天在家工作或上課。能夠協助防疫的方法眾多，但在教師自願的情況之下，檢測仍不應被放棄，反而應多管齊下，降低病毒進入學校的風險。