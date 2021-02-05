林鄭五招　僅此而已？

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-02-05 18:00

特首林鄭月娥周四（2月4日）公布五項立法工作，包括立法訂明公職人員宣誓要求、引入非本地培訓醫生、制定劏房租務管制、加強舊式樓宇消防安全及打擊各類侵犯個人私隱行為。五項立法都不令人意外，整體方向不是有錯，惟遠遠稱不上值得肯定。

首先，林鄭月娥竟表示，「如果今日不是有一個回復或大致上回復正常的立法會……我們就會不斷提出這些大膽但有益社會的建議」，實在叫人摸不着頭腦，甚至感到可笑。非建制派過往在立法會經常點人數及拉布誠為事實，但難道他們會反對制定劏房租務管制嗎？

改善民生一直為跨黨派共識

2018年12月，立法會跨黨派議員通過無約束力議案，要求政府研究立法規管劏房，實施租務管制、租金津貼和物業空置稅。當時人民力量陳志全形容住劏房比坐牢更慘，公民黨郭榮鏗表示加快興建資助房屋是治本方法。去年4月政府成立劏房租管研究小組時，民主黨時任議員尹兆堅便指出目前只有租金津貼，若然業主加租劏房戶未見其利反受其害，建議盡快推出租務管制。

又以加強舊式樓宇消防安全為例，2016年立法會議員梁美芬動議，賦權當局在急切情況下主動改善樓宇消防裝置工程，公民黨楊岳橋當時表示現時條例有局限，支持修例動議，無約束力議案終獲立法會通過。事實上，舊式樓宇的消防安全問題，一直為社會及議會關注，問題只是政府官員在得過且過。2017年6月議員李慧琼問及當局可否先更新樓宇消防安全，及後才補追成本，時任保安局局長黎棟國的答覆是「此等工程必須由業主因應個別樓宇的情況，協商並選擇最適合的工程方案，而不宜由執行當局代為決定及執行，否則只會引起不必要的爭拗甚至訴訟」。特首林鄭月娥如今又突然可以賦權當局代舊式樓宇業主改善消防安全，在工程完成後才收回費用，難道真的是因為立法會少了非建制派議員所致嗎？

見樹不見林 治標不治本

說穿了，就是政府官員一直在怠懶施政，作風因循。而這種得過且過的心態，不但阻礙社會解決問題，劏房戶生活環境持續惡劣、舊樓消防安全存在隱憂，更是與市民生活切身相關的計時炸彈。再者，即使官員肯針對問題，提出解決方法，多數卻仍流於「頭痛醫頭，腳痛醫腳」，往往見樹不見林。當局在限制劏房業主的加租幅度後，難道就能還市民安樂之窩嗎？強制改善舊樓消防安全後，那些貧窮的住戶又是否負擔得起費用？政府若不肯透過收回土地及重新規劃，徹底解決居住難題，若沒有增加就業機會及再分配資源，從根本賦權基層市民，此等政策誠然治標，但斷不能夠治本。

林鄭月娥此番公布五項立法，顯然與建制派早有默契。建制派六大板塊同日發聯合聲明，充分肯定政府願意吸納建制派意見云云。若然這就是建制派以為香港所需，這就是民建聯早前所倡議的變革，那麼香港焉能有出路？回看特首去年提出十項民生政策，如今市民生活改善了多少？這年再來的五項立法工作，成效又可以有多大？有評論認為林鄭「推出利民政策，以挽救部分民望」，恐怕即使如此，也只是幻影式的民望提振，比起熱炒的股價更快上快落。到頭來，香港除了多了一陣聲音之外，什麼也沒有改變。