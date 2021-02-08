解決深層次矛盾　政府不能落後於人

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-02-08 16:45

中聯辦主任駱惠寧上周五（2月5日）舉行網上新春酒會，提出「四個判斷」，當中包括香港將逐步破解就業、收入、土地、房屋、醫療等重大民生問題，解決影響廣大市民生活的深層次矛盾，尤其值得注意。

香港所習慣的歐美政治，向來以選舉政治作為重心。但誠如駱惠寧提及，香港要「拒絕落入泛政治化的漩渦，拒絕脫離良政善治的初衷」，政治的初衷本應就是良政善治。中央政府近年強調治理能力現代化，西方社會在疫情期間，也多了探討政府如何有效解決問題。對於經濟及民生疲敝的香港，顯然需要重拾良政善治。

在談及深層次矛盾時，駱惠寧指出其影響廣大市民生活，並要解決就業、收入、土地、房屋、醫療等重大民生問題，較以往例如前任中聯辦主任王志民更為具體。正如我們一直強調，香港的就業機會及條件有限，廣大基層市民收入不足，土地政策又影響房屋供應及樓市，令人捱貴租或要蝸居劏房。

「港人治港」 還看特區政府

這些民生問題縈繞香港多時，連民建聯近日也學起來，矢言要變革香港，改善經濟、房屋、二次分配問題。相對之下，特區政府似乎仍然後知後覺，特首上周公布的五項立法措施，便顯得規模小、只能治標。劏房租務管制、舊樓消防安全等，誠然是應做且早應推行的政策，但遠遠不足以解決經濟、房屋等根本困局。

須知道香港的重要憲政原則除了「一國兩制」之外，還有「港人治港」及「高度自治」，香港的經濟及社會困局只能由特區政府來解決，而不能假手於任何人。試想想，駱惠寧在新春發言中提及「要求拿出更加精準有效的施政措施」，主語應該是誰呢？當然不是中聯辦，也不會是政黨，而是香港政府本身。面對經濟及社會結構問題，政府若然改革乏力，追不上需要，以致「港人治港」淪失治，豈非成為破壞「一國兩制」的罪人？