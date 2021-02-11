財政預算案｜過渡房屋也是房屋政策的主軸

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-02-11 07:00

據房委會周二（9日）公布的數據，截至去年底本港共積累逾25萬宗公屋輪候申請，個案數字雖比前一季的26萬宗進一步減少，惟輪候時間卻是逾21年以來新高。雖然房委會指是由於疫情和粉嶺暉明邨遭到破壞，因而影響到公屋輪候時間，但本港房屋需求殷切也是不爭的事實。政府除了長遠需要加快覓地、增加房屋供應之外，短期亦要加快發展過渡房屋，滿足市民暫時住屋需要。

公屋輪候時間再創歷史新高。據房委會最新資料，截至去年底本港共積累25.34萬宗公屋申請，一般及長者一人申請平均輪候時間分別增至5.7年及3.4年，兩者均創下1999年以來新高。雖然據房委會去年統計，新登記公屋申請者回落至5年最低，但房委會委員招國偉亦預計，即使今年公屋平均輪候未必會突破6年，但仍會在高位徘徊，而一人長者申請平均輪候時間持續上升亦需當局注視。

本港樓價高企，公屋輪候時間長，劏房變得有價有市。（資料圖片／歐嘉樂攝）

兩條腿走路

想要解決房屋不足問題，根本之道固然在於增加供應，但是覓地建屋難以一蹴而就，故此短期而言政府還須大力發展過渡房屋，紓緩市民輪候之苦。自政府在2018年6月宣布視過渡房屋為新房屋措施，以及翌年在預算案預留20億元，支持非政府機構興建過渡性房屋後，雖然運房局指將會有1.3萬個單位陸續推出，表面上是貼近官方承諾的1.5萬個目標，但實情是已落成項目僅佔1,174個單位，另有約2.3千和6.8千個單位屬於正在動工興建或即將動工的項目，再加上約3千個研究中的單位，可算與目標仍有大段距離。再者，本港尚有多達12萬戶仍住在木屋、寮屋和天台構築物等環境欠佳地方，可見過渡房屋需求何等殷切，並非數目僅佔其十分一的單位可以解決。

在即將公布的《財政預算案》中，政府應該考慮增撥資源發展資助房屋，用以追趕建屋目標。誠如公屋聯會建議，政府可以推出租務優惠，如寬減繳交物業稅和差餉，以減輕非政府機構參與計劃的財政顧憂。此外，過往亦有立法會議員引述建造業界的聲音指，過渡房屋項目需要符合甚高的建造規格，以致建造成本高昂及建造需時甚久，故政府亦可考慮將現時最多20萬（空置住宅樓宇）和55萬元（空置土地上搭建臨時構築物和在非住宅樓宇）的財政資助酌量調高，追趕建築成本的變化。

但即使有非政府機構積極參與，政府仍須主動幫助它們處理土地供應掣肘。比起依賴發展商捐地外，當局更要善用手頭上的閒置用地，加快審批將相關土地改建過建房屋的申請，譬如去年年中政府手握的空置校舍用地多達234幅，當中就有36幅是可供非政府機構作短期非牟利用途，大有潛力發展成過渡房屋。誠然，過渡房屋終歸亦只是緩解房屋不足問題的權宜之計，但在眾多現實掣肘下港府有必要兩條腿走路，先照顧市民居所上的燃眉之急，別因追趕長遠目標忘卻市民當下苦況。