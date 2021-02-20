愛國港人治港並非難事

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-02-20 15:09

昨天（2月19日）是前國家領導人逝世二十四周年的日子。對於香港來說，鄧小平最重要的舉措無疑在於提出「一個國家，兩種制度」構想，化解了香港資本主義及中國社會主義制度間的表面矛盾，令香港可以在保留原有特色的情況下回歸祖國，同時他還承諾這個安排將隨着中國改革開放進程維持「五十年不變」，此一國策至今仍然沒有什麼變化。

在鄧小平當年有關「一國兩制」的構想裏，它的主要內容之一就是「港人治港」，但這些港人要是「愛國」者。早在1982年10月，鄧小平就指出「香港的管理，北京不派人，香港自己找人管，香港必須以愛國者為主體的香港人管理」，而在1983年4月及6月，他又分別表示「將來特別行政區政府由香港愛國者為主體組成。愛國者的標準就一條，贊成中國收回香港，擁護國家統一」，「港人治港要有什麼條件？只要一個條件，就是愛國者。什麼是愛國者？贊成、主張祖國統一的就是愛國者」。

到1984年6月，鄧小平會見香港各界訪京人士，期間再度重申「我們相信香港人能治理好香港，不能繼續讓外國人統治。港人治港有個界線和標準，就是必須由以愛國者為主體的港人來治理香港。愛國者的標準是，尊重自己民族，誠心誠意擁護祖國恢復行使對香港的主權，不損害香港的繁榮和穩定。我們不要求他們都贊成中國的社會主義制度，只要求他們愛祖國，愛香港」。同年12月，他會見包玉剛時又說「港人治港有個前提，港人必須是愛國者。愛國者的標準是：一愛祖國，二愛香港」。

透過這些言論，我們可以看到「愛國者治港」與「港人治港」二者並不像今天一些人質疑那樣互相衝突，更談不上什麼北京違反當年承諾，因為贊成統一、尊重民族、擁護主權以至維護本地繁榮穩定等等，明顯都屬於放諸四海皆準的「愛國」要求。況且鄧小平當年明確指出「愛國」不包括要認同中國的社會主義制度，而這種看法亦與他關於「愛國統一戰線」要由「擁護社會主義的愛國者」跟「擁護祖國統一的愛國者」團結聯盟的主張相符合，有關概念至今依然存在於《中華人民共和國憲法》之中。

如果有人還是覺得相關言論只是想要欺騙港人，那我們不妨結連鄧小平其他場合的另一番話來看這個問題。1979年9月的全國統戰工作會議上，鄧小平聽取匯報後發表意見指「愛國者的範圍是很寬廣的，包括蔣經國在內，只要臺灣歸回祖國，他就做了愛國的事」。既然這位當年仍在強硬拒絕跟共產黨和談、宣稱想要「光復大陸」的臺灣領導人都能被接受為「愛國」成員，相信足以顯示對港人的「愛國」要求亦非什麼困難之事才對。

「五十年不變」已經過了一半，「一國兩制」實踐亦經歷過不少挑戰，令我們更應該珍惜鄧小平當年所提出的「一國兩制」。它固之然包括了「愛國」者為主體的「港人治港」，可是鄧小平開列的「愛國」要求明明任何人都能夠輕易遵守，尤其當中更加包含「不損害香港的繁榮和穩定」一事，過去某些香港從政者高舉「愛國」及擁護「一國兩制」的旗幟，但多少人真的有為香港繁榮、穩定努力作出貢獻？若然香港社會離心離德，市民生活苦不堪言，繁榮、穩定淪為少數權貴專利，這顯然不是「一國兩制」的真正精神，甚至恰恰是站到了其對立面。今日回顧鄧小平的構想及要求，這群人都應該感到汗顏。