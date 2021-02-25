財政預算案｜重溫舊事的波叔幫不了市民安居

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-02-25 07:00

據國際調查機構Demographia的統計顯示，本港連續11年位居全球樓價最難負擔的城市，然而財政司司長陳茂波周三（23日）發表的財政預算案演辭裏，卻沒有就土地和房屋政策獻出新猷，反而只是覆述舊日資料，並將既有項目進度堆砌成文，實在愧對港人的期望。

據Demographia的調查，本港樓價連續11年成為全球之冠，每個家庭平均需要不吃不喝20.7年才能置業上車，遠遠拋離第二位溫哥華的13年。陳茂波在演辭中提及古洞北／粉嶺北新發展區和東涌東填海工程分別有望可於2026年及2024年正式入伙。兩個項目進度理想固然可喜，但它們本來就不是本屆政府倡議。

早在1990年代的「全港發展策略檢討」中，港英政府已首次指出新界東北極具發展潛力，而在2007年的《香港2030：規劃遠景與策略》當局亦已建議將古洞北、粉嶺北和坪輋等地方打造成新發展區，並在同年《施政報告》裡將之列作「十大基建」項目；東涌東的發展可行性研究也早在2012年1月開展，並在2014、15和16年的《施政報告》裡被視為主要的土地供應措施。

財政司司長陳茂波舉行記者會介紹預算案。（李澤彤攝）

跟進舊事與議而不決

老調重彈的篇幅並不只上述兩項工程，像是陳茂波另外提及「一地多用」和東九龍區五幅商業用地改劃作住宅的提案，其實也是教市民重溫舊事的資料。在2017年的《施政綱領》中，發展局與財經事務及庫務局就已提出透過「一地多用」發展模式盡用土地資源，今天財政司宣布就此覓定選址舉行地區諮詢，也不過算是跟進既定事宜而己。同樣地，政府最早在2016年已表明有意將東九龍部分商業用地改劃成住宅，但遺憾的是政府對此仍舉棋不定，僅稱會研究計劃的可行性。這也間接折射出當局行事效率緩慢。

預算案在土地房屋政策相關內容的另一特色是議而不決，像是去年3月規劃署已完成發展潛力較高的「棕地」檢討報告，並指出八組於元朗、屯門及大埔的「棕地」較適合發展公營房屋，然而陳茂波在預算案對這批「棕地」發展的著墨不多，既未交代政府屢次承諾會在上年年底完成的290公頃中等發展潛力棕地分析檢討結果，也無確立發展方案、收地計劃和預期建屋量等具體措施和目標，只是蜻蜓點水地提及有逾860公頃的新界棕地可作建屋之用。

陳茂波雖然在電子消費券、上調股票印花稅、失業債款等措施上有嘗試回應民意聲音，並提出些微政策，但在港人最關注的土地和房屋議題上，陳茂波的表現實在強差人意，愧對市民期望。