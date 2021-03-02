大學管理層應對年輕人的教育負責

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-03-02 14:34

上個月初，香港中文大學發表聲明指第51屆學生會幹事會內閣「朔夜」參選宣言及媒體訪問內容「涉及對大學的失實指控及有可能違法的言論」，到上周四（2月25日）即「朔夜」當選後的第二天又決定暫停為學生會代收學生會會費、要求學生會註冊為獨立社團或公司、暫停學生會幹事會相關學生在校內不同委員會的職務、暫停校方為學生會幹事會提供的行政與大學場地支援等。

如果說中大最初反應表面上還有其他本地大學學生會亦為獨立註冊等理據，那麼事件後續發展反應似乎顯示校方根本無意和氣處理問題。「朔夜」成員在上星期五（2月26日）的記者會透露校方既沒有解釋其具體涉嫌違法言論何在，亦未約見該閣成員或跟他們正式交涉；到本周一（3月1日）「朔夜」履新首天同日宣佈總辭，又指校方高層曾經對他們暗示打算「搞埋學生會代表會及其他中央學生組織」。

第五十一屆香港中文大學學生會幹事會候任內閣「朔夜」，2月26日凌晨緊急召開記者會，回應校方「封殺」。（路透社）

循循善誘學生重回正軌

先撇開今次事件牽涉的大學條例爭議不談，今次學生言論被指涉嫌違法，校方的處理作法無疑亦存在一些不當之處。學生會成員畢竟都只是未進入社會的年輕人，他們的行動和言論始終很容易受社會思潮影響，滿腔熱情也可能隨着對政府管治的不滿轉化為以身試法之舉，講求全人教育的大學這個時候自然就應該以教育者身份導引他們尊重法治，更應該教導他們以合適的方式關心社會及政治，而不是僅關心大學聲譽，或是避難怕事般只求撇清關係。

中文大學校訓「博文約禮」出自《論語》載孔子曰：「君子博學於文，約之以禮，亦可以弗畔矣夫」，但《論語》又記載了顏回慨歎說：「夫子循循然善誘人，博我以文，約我以禮，欲罷不能，既竭吾才，如有所立卓爾」，可見循循善誘才是孔子讓學生「博文約禮」的精髓，然而大學的管理層是否明白此責任，抑或只自視為一些專家教授或技術官僚，擺出管理層架子，以為不用引導學生重回正軌？

中大學生會幹事會就來年度學生會事宜召開記者會。（盧翊銘攝）

中大行徑創下不良先例

近年香港年輕人的躁動及衝突，社會各界尤其是大學管理層也有責任，惟在中大學生會爭議以外，我們也看到其他高等院校亦似乎未明此道。就在中大發表聲明的第二天，原定到宿舍探訪的香港大學校展張翔最終爽約，代替前來的副校長、學生事務長被問及會否跟中大一樣「封殺」學生會，他們就表示情境不同的港大「唔係呢個地步」，反映中大一事可能已被其他院校視為應對學生訴求「最低標準」，儼然在香港只要做得比中大好就能算得上及格。

最後，「朔夜」事件所折射出來的，其實是本地大學逐漸不再重視對學生教育作用的大環境。別說一眾需要思量如何提高排名、爭取撥款的管理層，就連是應該肩負前線教學任務的教授、講師等所謂教職員，他們往往也在「研究型大學」名義下變得更加看重生產和發表論文，對宣揚自身研究成果的注意絕對要高於傳授其學生專業知識，另外還要負責各種行政管理庶務，在這種情況下又怎麼可能奢求他們進一步承擔品德教育的任務呢？