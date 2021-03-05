網上零售增長九成　實體開舖已過時？

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-03-05 07:00

政府周三（3日）公布零售銷售數據，本港1月零售銷貨價值為326億元，按年下跌13.6%，計及今年1月零售數據本港已連跌24個月。不過受惠疫情影響，今年1月零售業網上銷售價值臨時估計為24億元，按年上升92.1%，佔零售業總銷貨價值7.3%。疫情期間實體商店的經營環境艱難，其實折射出本地租金高昂的困境。

統計處於2020年1月起開始搜集零售業網上銷售數據，亦於今次首次發表。處方統計了自去年1月至今年1月的的零售業網上銷售價值，除了以上提到的發現之外，本港自去年2月疫情爆發之後網上銷售亦跟着同步急升。由去年初網上銷售僅佔全港零售總額3.3%，配合同期其他零售數據轉差，去年11月間網上銷售曾一度升至9.4%，使網上銷售成為疫市奇葩。

疫情侵襲本港，令「無店面零售」的市場佔額增加，以及催生了傳統零售門市向網上銷售的轉型行動。統計數據顯示，「無店面零售」去年1月的總銷貨價值僅佔6.47億，時至今次1月至發展至接近10億，至於其他零售商的轉型行動則更為明顯，其網上銷售價值自去年1月的5.87億起，在今年1月已上升至13.75億。由疫情迫成的零售轉型，在短短一年已將零售業網上銷售網上銷貨總額拉高一倍。

政府周三（3日）公布零售銷售數據，本港1月零售銷貨價值為326億元，按年下跌13.6%，計及今年1月零售數據本港已連跌24個月。（資料圖片／歐嘉樂攝）

租金迫成的轉型之路

在疫情之前，由於本港實體商店俯拾皆是，加上網上銷售要等待店主送貨，導致在部分情況之下，網上商店甚至比實體店舖更不方便。然而疫情之後本港旅客人數急跌，加上疫情嚴重期間市面人流減少，實體店的人流優勢不再，到頭來只剩下高昂的租金負擔。

差餉物業估價處的物業租金指數以1999年的100為基準，疫情出現之前的2019年尾，私 人零售業樓宇租金指數高見181.8，較沙市時增加逾一倍。雖然疫情一度令舖租有所下調，但根據今年1月的臨時數字，租金指數已經回升至174.6。本港零售生意大受影響，但租金支出卻依然企穩，在這種地產主導的經濟下做生意又談何容易。

疫情以來租戶要求減租的聲音不斷，可是真正能夠得到業主「體諒」的商戶一直屬於少數。例如大埔大榮里一間開業20年的鞋店多年以來被加租累計達2.3倍，最終被另一集團以加租25%的合約「搶舖」；尖沙咀亦有樓上迷你舖逆市被加租兩成，迫使租戶組成大聯盟抗議。部份業主更入稟追租，連海港城內的國際牌子也不能倖免，其餘中小微企的苦況可想而知。

在疫情之後網絡銷售會否依然成為零售業的主流，目前難以定論。（資料圖片）

與其創業 不如置業？

本港租金成本高昂，地價及舖租的上漲雖然在數字上為業主創造財富，但對實體經濟的貢獻有限，既無法製造更多就業機會，甚至在過去已扼殺不少創業念頭。不少人抱怨本港的營商環境被有能力負擔巨額租金的企業霸佔，小店無法生存。網絡商店的興起，正正意味着立志創業者期望避開高昂租金，在地產主導的經濟下殺出一條血路。

不過在疫情之後網絡銷售會否依然成為零售業的主流，目前難以定論。但唯一可以肯定的是，疫下企穩的本地租金更似在告訴港人「與其創業，不如置業」，對這個城市的經濟發展及做生意而言絕非好事。社會未來要如何扭轉這種病態經濟，重新激發本地產業的活力，是政府以至全個社會應該反思的一大問題。