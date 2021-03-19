蘇格蘭鐵路的「最後方案」可供香港借鏡

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-03-19 06:30

蘇格蘭政府周三（17日）公布，蘇格蘭鐵路的營運方式將採取「最後方案」，即在明年3月專營權結束後不予續約，收歸政府擁有及營運。對於香港，此「最後方案」應有所啟示。

蘇格蘭鐵路近年惹來不少批評。其於2018年冬季引入新列車時安排大混亂，導致多班列車取消，民眾出行大受影響。總計2019年的服務問題近5000宗，涉及票站服務、環境衛生等，共罰330萬英鎊。至去年新冠疫情爆發，蘇格蘭鐵路面對與港鐵和巴士相同的兩難，就是人流大減以致要減少班次，但班次太少又影響民眾出行。

鐵路營運公司Abellio的專營權將於明年3月屆滿，近日蘇格蘭政府考慮屆時不予續約，獲當地不少人支持，包括鐵路工會在內。工會代表Mick Cash便表示，「公營的蘇格蘭鐵路能對蘇格蘭的鐵路員工、乘客、納稅人都帶來好處，提供可負擔、便捷、可持續的鐵路網絡，並有助蘇格蘭減碳」。

服務社會而非股東

蘇格蘭政府最終決定採取「最後方案」，步隨威爾斯的後履。當然，收歸政府負責並非必然百利而無一害。在野的蘇格蘭保守黨便質疑會增加多少公帑負擔，對乘客好處多大。但國營鐵路的一個重要好處，誠如蘇格蘭綠黨所指，就是讓公共交通是服務社會為本，而不是服務企業股東。

我們一直主張香港政府回購港鐵，除了因為其在財政上可行之外，同樣因為這樣才能令港鐵回到初衷，專心為社會提供優質交通服務。正如在疫情期間，企業在商言商必然要大幅減少班次，以向股東負責；若然由政府擁有的話，卻可以為了公眾利益而維持一定班次。一些人以為市場必然是最好，以為政府負責鐵路必然低效率等。但其實私營企業亦經常出現管理不善的情況，而國營企業也有好的例子，新加坡政府全資持有的淡馬錫更被視為企業經營與社會治理結合的典範。

看待公共交通發展，我們不應被意識形態主導，而是要實事求是，大原則就是哪些方案更能符合社會整體利益。重組港鐵，能促使其符合公共服務原則，降低市民的交通負擔，因而是值得我們支持的方案。