未解封已重辦音樂節　荷蘭的一場社會防疫實驗

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-03-22 17:02

新型冠狀病毒疫情全球爆發至今已有一年多，經歷漫長的各種社交距離措施後，世界各國終於開始陸續注射疫苗，也為回復疫前的正常生活帶來曙光。不少國家開始放寬限聚令等，研究旅遊氣泡等准許民眾出國旅行，「疫苗護照」的概念亦開始浮現。最近荷蘭政府容許在阿姆斯特丹便舉辦了一個大型音樂節，並准許已經接種疫苗的民眾入場，便惹來國內外的關注，究竟舉辦此類大型活動將有何風險？

此個大型音樂節儘管只准許已接受疫苗接種的人士入場，大會仍要求樂迷在場內仍然要戴上口罩，並保持社交距離。不過按英國廣播公司的記者現場所見，在場人士幾乎沒有人戴口罩，其甚至在舞台前大吃大喝、手舞足蹈，興起時甚至互相擁抱親嘴。此場面在過去一年幾乎難以想像，因此受訪的樂迷亦稱其極為懷念與其他人接觸的社交活動。然而當然在疫情仍未減退時，此活動亦極有可能成為病毒傳播溫床，一旦掛萬漏一亦恐怕會弄巧反拙。

全球多國錄得民眾接種阿斯利康疫苗後出現血栓的情況，歐洲藥品管理局及英國衛生部門都指疫苗安全有效，英國首相約翰遜更表示會在3月19日接種這款疫苗。（Reuters）

「疫苗護照」難以一蹴即至

儘管場地幾乎沒有人戴口罩，但主辦單位亦沒有強制執行，反而稱是意料中事。而場地亦向每人派發隨身攜帶的電子儀器，記錄其在場內的行蹤。事實上不少科學者亦把此音樂節當作一個大型實驗，作一個小規模的群體免疫的場景，又可測試疫苗效用、「疫苗護照」可操作性、病毒在大型活動的傳播風險等。不過此舉亦引來不少人提出質疑，究竟利用的參加者進行實驗是否合乎道德，不過亦有人反駁在場者既然不遵守規則自然後果自負。

政府亦安排參加者在音樂節後一段時間內接受檢測，因此其結果亦將受國內外關注，更可能成為各國放寬限聚令甚至推出「疫苗護照」的指標。不過由於有25人注射阿斯利康疫苗後有血凝塊問題，荷蘭政府一度暫停注射，直至歐洲藥品管理局稱阿斯利康疫苗利大於弊後方重新開始使用，但無疑已打撃民眾對該款疫苗的信心。若在現階段加速「疫苗護照」政策，也勢必為社會已接種及未接種的群體造成分化，對現時國內反封城示威亦將火上加油。

荷蘭在音樂節中推行如此大型的實驗，縱使多少把參與者暴露於傳播風險之中，但也可能為科學家提供不少有用的資訊。正如阿斯利康疫苗出現不少安全隱憂同時，盡快為全民接種的效益亦可能遠比出現不良反應的風險大，此亦為為政者必須取捨的平衡。不過同時間正如音樂節參加者明白其不戴口罩會有的風險，民眾亦要自身衡量接種疫苗會有的風險，由此亦反映解封、通關、「疫苗護照」等亦不可能一蹴即至，社會倘若沒有信心欲速反而不達。