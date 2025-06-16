隨着澳門11間衛星賭場日前宣布將結束營運，澳門特首岑浩輝把重點放在「穩就業，這個曾經被視為澳門的計時炸彈已經大致有序拆解。這場由澳門政府主導、歷時三年的拆彈行動，體現了其如何以立法先行、民生為本、充份準備以及果斷執行來解決社會老大難。



澳門嚴格而言只得六張賭牌，但透過承批博彩權，多間衛星賭場一直在法律上的灰色地帶營運。其以「叠碼仔」和「貴賓廳」為重要業務，政府又難以有效監管，非法借貸、洗黑錢等罪行時有聽聞。「炸彈」表面看來是衛星賭場，但賀一誠政府早已研判要拆解的是其背後的法律灰色地帶，以及失序的貴賓廳模式。

因此澳門2022年6月制定新《博彩法》，嚴格限制「叠碼仔」和貴賓廳的運作模式，切斷其與博企的利潤分成，從根源上打擊非法資金流動等問題。更重要的是，新《博彩法》列明博企必須擁有其經營賭場的物業，並對物業內發生的一切博彩及相關活動負上全部法律責任。當局給予長達三年的過渡期，容許衛星賭場營運至2025年底，讓市場、企業和員工都有緩衝期以謀後路。

立法先行、三年過渡、充份準備

按照新《博彩法》，要麼六間持牌博企直接收購衛星賭場所在的物業，將其改為直營娛樂場，要麼衛星賭場轉型為管理公司，為娛樂場提供非博彩支援服務，只能收取固定管理費而嚴禁分享博彩利潤。踏進今年，澳門社會開始關注衛星賭場大限將至的問題。立法會議員早在2月已經要求政府釐清日後管理費模式的細則，並且擔憂年底「一刀切」會重創經濟，由衛星場直接聘用員工的就業保障問題尤其為人憂慮。

圖為2025年5月8日，澳門行政長官岑浩輝迎接中央港澳工作辦公室主任夏寶龍。（澳門新聞局圖片）

岑浩輝政府強調將「依法跟進」和「保持溝通」，並未對業界所期望的「管理費」細則作出任何承諾，明顯地有決心終結舊有模式。與此同時，澳門金管局公開表示衛星場涉及的銀行貸款佔比極低，而且有足額抵押，金融風險「完全可控」。勞工事務局也啟動內部預案，與各大博企就員工安置計劃保持溝通，並備妥了就業配對、職業培訓等一系列支援工具。這等如說明了即使衛星賭場悉數退場，當局亦已準備好了承受這次風險，並不打算在這次博弈中妥協。

施政以民生優先 經濟擺脫一業獨大

及至上周，三家博企同步宣布11間衛星場年底前結束營運。澳門政府隨即公布早已準備好的應對方案，將約5600名受影響員工分為由博企聘用及由場主聘用兩類，並明確了各自的安置責任方。在剛過去的周日，澳門特首岑浩輝更親自強調，以「穩就業」作為最高施政方針，承諾若場主安置員工有困難，承批公司將出手協助，為約800名處境最模糊的員工提供了保障。從中可見，澳門政府認為根治衛星賭場的最大代價在於員工就業，政策資源和承諾因而都聚焦於此。

事實上，岑浩輝在4月發表《施政報告》時已明確提出要「促進博彩業依法健康有序發展」，等於必然會終結衛星場模式。其所謂的加強統籌協調機制、打破部門壁壘，亦可見於勞工事務局、博彩監察協調局、經濟及科技發展局等多個部門參與其中。澳門既然以「1+4」多元產業發展為目標，未來更重要的是如何引導和督促六大博企將更多資源投向文化、體育、會展、醫療等非博彩項目，從根本擺脫多年以來「一業獨大」的局面。

論到老大難，香港面對的是土地，是房屋，也有如的士行業壟斷等結構問題。這些問題的共通點是都涉及利益結構，牽一髮而動全身，歷屆政府或選擇迴避，或只小修小補。澳門的經驗正好作為務實例子，說明政府只要直面矛盾的核心，備妥預案，並有明確的優先重點，將廣大市民的利益置於首位，為社會的長遠發展開創新局並非不可能。