以哈停火｜強權的和平　未竟的戰爭

香港時間2025年10月9日下午5時，以色列和哈瑪斯的第一階段停火協議正式生效，雙方將會陸續釋放人質和囚犯，歷經兩年煉獄的加沙地帶終於得到片刻喘息。與此同時，遠在挪威奧斯陸的諾貝爾委員會宣布，2025年度諾貝爾和平獎授予委內瑞拉民主運動領袖馬查多（Maria Corina Machado），而不是那個一直公開表達渴望獲獎、認為自己對「世界和平」功不可沒——確實透過「強權」暫時終結以哈槍聲的美國總統特朗普（Donald Trump）。然而，然而，這場關於『戰爭』與『和平』的深刻辯證，才正要上演。



天衣無縫的時機，無懈可擊的理由，但諾貝爾委員會最終沒如特朗普所願，而是選擇表彰「為實現從獨裁到民主的公正與和平過渡所做的鬥爭」的馬查多。此舉旋即引來白宮的猛烈抨擊，痛斥諾貝爾委員會「將政治置於和平之上」，因為此前不久（9月29日），特朗普就加沙問題提出「20點和平方案」，對促成以哈落實多階段停火協議發揮了重要作用。

白宮的憤怒，充滿時代的諷刺：在世界第二次世界大戰結束之後的80年以來，全球不但從未真正太平，甚至仍在上演着兩種截然不同的「和平」概念的對決。以哈停火協議的落實，誠然是「拯救生命」的必要之舉，但戰爭持續兩年，加沙地帶已有近七萬人無辜喪生，但絕對有能力調停的美國卻持續放縱以色列的軍事升級，而且多次在聯合國安理會否決相關停火協議——直到盟友卡塔爾也被轟炸之後、直到諾貝爾和平獎揭曉之前，特朗普才擺出以人道主義拯救生命的姿態，展現以強大意志撼動山岳的表演。他成了結束「戰爭」的「英雄」，但那份由自利驅動和強權催生的「和平」，是何其脆弱？又如何長久？

最可悲的是，以哈停火協議的本質，不是任何一方良心發現的結果，而是雙方陷入「相互確保毀滅」（Mutual Assured Destruction）的僵局。「和平」之所以成為可能，也不是源於「對話」取代了「衝突」，而是因為「衝突」的「成本」已經高到無以為繼。

對於以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）而言，這是一次沒有能力說「不」的妥協。為了挽救岌岌可危的政治生命，他持續透過戰爭凝聚民意，但不僅未能實現「徹底勝利」的戰略目標，反而讓以色列陷入前所未有的經濟衰退和國際孤立，連美國也不願意時時刻刻為其背書。聯合國獨立調查認定以色列在加沙的殘暴已經構成「種族滅絕」，而以色列國內也有高達七成民眾贊成停火，內塔尼亞胡正好需要「協議」這個下台階。

對於哈馬斯，這同樣是絕境中的求生之舉。在以色列毀滅性的打擊下，加沙已成一片焦土，造成超過6.7萬巴勒斯坦人死亡、逾16.9萬人受傷、50萬人處於飢餓、190萬人流離失所，哈馬斯難免承壓。哈馬斯的傳統支持國也悄悄抽走後盾，如土耳其和卡塔爾都一同敦促哈馬斯彌合分歧。另外，聯合國秘書長古特雷斯發表聲明希望各方全面遵守停火協議，而歐盟同樣表態將會全力支持協議實施。這些呼聲使得哈馬斯在道德上顯得更加被動。

也就是說，這場停火，正是建立在以色列的政治絕境與哈馬斯的生存絕境之上。它需要的不是「善意」，而是足夠的「痛苦」。這實在令人不安：難道「和平」的先決條件，已不再是建立互信與理解，而是要將一方或雙方推入沒有選擇的懸崖邊緣嗎？難道「和平」的強烈呼聲，只有當暴力的烈焰燃燒到足以摧毀戰爭發動者自身時，才能被聽得見嗎？

這樣的和平，像是特朗普式的和平：和平即交易。自上而下、由強權主導、受赤裸裸的國家利益與個人政治盤算所驅動。特朗普的介入，並非始出於人道災難的悲憫，更加不是對於公平正義的伸張；他提倡的「20點和平計劃」，始終迴避了「兩國方案」這一問題核心，只對巴勒斯坦建國給出相當模糊的說法；他建議的戰後治理方案，更像是一種由他和英國前首相貝理雅（Tony Blair）主導的「國際託管」，剝奪了巴勒斯坦人的自決權。

這樣的協議，也無視了衝突的真正根源和歷史的惡性循環。今日被視為恐怖組織的哈馬斯，與以色列建國前夕的猶太武裝組織「伊爾貢」和「萊希」何其相似。無論是1946年造成91名平民死亡的大衛王酒店爆炸案，還是1948年屠殺上百名村民的代爾亞辛村慘案，昔日的猶太復國主義者為了建國，同樣採取了被視為恐怖主義的暴力手段。昔日的受害者，成了今日的加害者；昔日的弱者，成了今日的強者——以色列將加沙圍困成巨大的「露天監獄」，用絕望和仇恨滋養出極端的反抗，然後再以反恐為名，對其施加毀滅性的打擊。

無可否認，在加沙血流成河的當下，任何能讓槍聲停歇的協議，或許都是「必要的惡」，至少能讓加沙人民得以苟延殘喘，為人道災難按下暫停鍵 。然而，當締造者本身對和平的理解僅限於個人榮譽與地緣政治的勝利時，我們又怎能指望這份協議能經受住歷史宿怨與現實利益的考驗？只要巴勒斯坦人的苦難與被佔領的現實依舊，只要歷史的循環與非公義的結構依然存在，這份寂靜就註定是脆弱的。世界為馬查多的獲獎而喝采，正是因為她代表了那種更艱難卻也更根本的和平之路。但這條路，在巴勒斯坦，還遠遠看不到起點。