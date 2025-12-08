立法會選舉｜投票率微增非勝利　新議會挑戰更艱鉅

2025年立法會換屆選舉結束，在161人參選、每個議席都有競爭的情況下，50議員成功連任，40名新人上場。備受矚目的地方選區總投票率，最終錄得31.9%，比上屆微增1.7個百分點，但總投票人數亦隨選民登記人數的減少而少了3.3萬人。這樣的結果，折射了香港市民的複雜心情，也更凸顯新一屆立法會議員的任重道遠。



特區政府投入了遠超往屆的宣傳資源，最終得到投票比率的輕微上揚，可見新制度在激發選民政治熱情方面，仍然面臨巨大挑戰。然而，大埔宏福苑火災帶來的傷痛尚未平息，它所揭示的建築維修工程從施政到監督的嚴重疏忽更令社會上下極度悲憤；如此背景之下，仍有131萬名選民履行公民責任，確實是對特區政府和立法機關的最大善意和審慎期許。

因此，若以投票率的微增而沾沾自喜，無疑是短視而危險的。當務之急不是慶祝「勝利」，而是既要回應已投票選民的期許，也要直面未投票選民的存在，深入剖析選民「投與不投」背後的深層原因，唯有精準對焦市民訴求，才能真正確立新議會的民意基礎。

是次換屆選舉最核心的政治訊號，是議會組成出現結構性調整：超過三分之一的席位（42個）由新人取代。這場「大換血」不是單純的人事更替，而是中央對「愛國者治港」的持續糾偏。早在第七屆立法會上任後一年，政圈已經傳出「下屆議會起碼換走30人」之說。而過去幾年，從中央港澳辦主任夏寶龍在不同場合提出對立法會議員的要求，到《立法會議員守則》出台的立規，再到選舉期間治港體系持續透過「港澳平」文章表達對新議會的期許，可見中央對於香港必須走出有別於西方選舉政治的內耗模式、實事求是探索符合自身發展需要的代議政制、重塑既能互相制衡又可互相配合的行政立法關係的迫切。

因此，新議會更不能沉醉於一時的歡欣。他們急需告別以往那種漠視分配正義、維護既得利益、陷入路徑依賴、默許「官商共治」的治理意識，以切切實實的政績證明新制度的優越性。宏福苑火災，正正凸顯了香港在「資本」與「管治」交錯處的結構性崩塌，暴露了治理體系中從維修工程到消防安全等各環節的官僚慣性與制度漏洞。而新一屆立法會所需要推動的系統性改革，絕不僅限於建築工程行業，而是要深入社會各個領域的治理弊端。

昔日議會陷入二元對立，拖累施政；然而，倘若今後的議會只懂唯唯諾諾、盲目遵從，也絕非香港之福。對於政府議案的支持與否，不應出於行政機關的取態，而應基於政策本身的利弊。從往屆經驗可見，對重大政策的無條件支持，甚至對施政不善的情況缺乏有力監督，只會壯大行政機關內部抗拒改革的力量；相反，如果議員能夠基於社會整體利益，作出建設性鞭策，着實可以打破官僚慣性，延宕11年的「網約車合法化」正是一例。

因此，新議會必須擺脫「立場導向」的惰性，對政策進行獨立、專業、紮實的審議。當他們敢於給出當頭棒喝，提出有效建議，定能成為特首李家超最有力的「改革夥伴」，防止公務員的「程序正義」淪為掩蓋「成果不公」的工具，共同推動特區治理的徹底改革。

對於個別在競選期間受過質疑而最終仍然當選的新議員，這份「勝利」尤其顯得沉重。他們更加需要用努力和實力，向全港市民證明自己值得這份得來不易的信任。

新一屆立法會議員任重道遠。誠如中央港澳辦發言人在選舉結果出爐後所期許，「他們在此時此際當選，肩負重任、承載厚望，需更加堅定愛國愛港立場、更加熱誠為港為民服務；更加勤勉努力工作、更加善於履職盡責；更加精研專業、更具創新創造活力；更加清正廉潔、更有良好操守形象」；亦如特首李家超所盼望，「新一屆立法會議員將深入社區、聯繫各界，了解民情，建言獻策，與特區政府共同帶領香港深化改革，同創未來。 」

2019年修例風波過後，經歷各級選舉制度的完善、「愛國者治港」的落實、「行政主導」的強化，無論普羅大眾是否熱衷政治，相信也會繼續對新選制、新議會、乃至所有治理精英「觀其言，聽其行」，而檢驗的唯一標準，就是能否切實解決香港的深層次矛盾。正如《香港01》多番強調，如果說上一次換屆選舉成功破除了「對抗政治」的歪路，那麼這一次的換屆，就要直面更加棘手的問題：必須砍掉那條被「利益固化藩籬」所裹挾的老路！