巴士安全帶｜政策制定忽略現實　緣份到了自然配戴？

2026年伊始，香港市民再次經歷了一場由「良善初衷」引發的社會躁動。公共交通工具強制佩戴安全帶法例擴展至巴士僅數日，車廂內外亂象頻生：一邊廂是每日勞碌工作、接送兒女的小市民在座位上與安全帶搏鬥；另一邊廂是官員一句又一句蒼白無力的解畫：「理解市民需時適應」、「宣傳教育為主」、「情理法兼備」，運輸及物流局局長陳美寶更表示當局會與市民「同行」、呼籲大家「一齊努力」。然而，這番溫情有些諷刺。不少輿論認為，這場風波，與早前觸礁的垃圾徵費如出一徹。儘管政策立意良善，但都因為執行不足而令市民怨聲載道。大家既不滿施政者對市民生活的「離地」理解，也不滿他們試圖將政策執行上的缺失，轉嫁為市民應盡的責任。



新例只適用於新登記巴士？

更令普羅大眾乍舌的是，當年有份投票通過的第七屆立法會選委界議員江玉歡周四（1月29日）晚上在社交媒體發文指，相關條例僅適用於2026年1月25日或之後首次登記的巴士，即在該日期之前登記的巴士即使配有安全帶，乘客倘不戴亦不會負上刑責。本身是資深大律師的行政會議成員湯家驊也持同樣法律觀點，但他認為，政策原意是保障市民安全，故此呼籲市民無論何時都應配戴安全帶。事件正待當局澄清。

綜合傳媒報道、網民分享，新例實施數日已浮現各種實際操作難題。有市民反映安全帶「卡死」無法配戴；亦有年幼小童因身高較矮，佩戴安全帶後被箍頸；更有短途客質疑，在「一抽二掕」的情況下，扣好安全帶之時已需準備落車，徒添擾民。除此之外，有市民在拉出安全帶時驚見蟑螂，更證明大眾對公共衛生的顧慮絕非無理取鬧。至於靠窗乘客落車時受阻，亦令原本已不太暢順的下車流程變得更為「難過」。

事前解說不足事後未有深省

面對這些實際操作問題，運輸署在法例實施之前，確實不是完全沒有觸及。但翻查運輸署Facebook專頁在一月份的貼文，至法例生效前，七個相關帖文中僅有一個嘗試解答疑難，但只用文字輕輕帶過，而且圖文不符，完全未有回應市民的擔心和焦慮。直到第四日晚上，署方才轉發「添馬台」的帖文，以圖片方式回應市民的疑慮及質疑。

另一些情況，則是硬件配套與法規要求之間的衝突，令市民即使想遵守法例，亦無所適從。乘客為此焦躁，但局長卻說「需要大家一齊努力」。這不禁令人想問：「努力」的對象應該是誰？如果當局在法例實施之前完全未能預見相關問題，也沒有盡力做好公眾教育和清楚解說，到法例實施時出了亂子又未能深刻檢討反省，卻反過來要求市民「努力」克服座位狹窄、忍受安全帶失靈、無視衛生隱憂，那無疑是本末倒置。

莫以市民責任粉飾執行缺失

政策制定的基本倫理，須由政府先行掃除執行障礙，才有基礎要求市民配合。如今政府將「寬鬆執法」掛在嘴邊，美其名曰「包容」、「適應期」，又呼籲社會共同承擔「陣痛」，但始終無法掩飾政策制定的疏漏。政府屢屢強調為保障市民安全的措辭，更是「雞同鴨講」——市民在談論執行上的「不能」，當局卻不斷重覆立法原意的「應當」。

不少輿論認為，這場風波，與早前觸礁的垃圾徵費如出一徹。當時政府無視了回收配套不足、公眾環保教育缺失等現實；今日的「安全帶之亂」，同樣源於政府無視了實際應用場景，以為當座位裝了安全帶、當法例正式生效，乘客就會自動遵守。制定政策的官員，或許習慣了寬敞的專車接送，難以切身處地想像在繁忙時間、「一抽二掕」擠巴士的狼狽。

政策脫離生活細節寸步難行

兩者的死因，皆非立意不良，而是以為訂立了法規、設定了罰款，市民就會自動改變行為。殊不知，政策一旦脫離市民生活細節，便會寸步難行。

不過，與垃圾徵費不同，特首李家超表明，希望大眾認清事實，意味新例「褪軚」機會渺茫。運輸署安全總監李艷芳則表示，實施初期會以宣傳教育為主，會持續監察實施情況，「如果睇到係有需要做耐啲嘅，咪做耐啲」。但若政府真心希望落實安全帶法例，關鍵不在於呼籲市民「一齊努力」，而在於政府自身要加倍「努力」去解決種種執行問題。否則，這條安全帶法例，恐將永遠停留在「宣傳教育」階段，淪為又一紙脫離現實的具文。

2025年1月25日，巴士強制佩戴安全帶的新法例即日起生效，部分人沒戴安全帶。（資料圖片／廖雁雄攝）

翻查運輸署Facebook專頁，自一月至法例生效前，七個相關帖文中僅有一個嘗試解答疑難，且只用文字輕輕帶過，圖片更是文不對題。