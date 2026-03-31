宏福苑聽證會｜請別再說「不關我事」！

「政府代表律師陳詞令我感覺，原來恆常做法、照足程序、法律無講——這些根深蒂固的陋習，仍然是公務員辦事的準則。在他們的專業中，都不願意多走一步，沒有發揮好他們應有的功能。不只侮辱了他們的職責，也侮辱了他們的專業。他們不應該只是『做咗件事』，而應該要『做好件事』。一個部門因為職權、條例所限而認為事不關己，但我認為應該反過來想，在他的職責範圍內，涉及哪些問題、可否做得更好，而不是反過來說『不關我的事』。」——大埔宏福苑火災聽證會，昨日（3月30日）舉行第五場聆訊上，在災難中喪妻的居民葉家駒作供時的結語，令人久久不能平息。



大埔宏福苑五級大火奪去168人性命，是現代都市管理史上難以磨滅的傷痕。獨立委員會自3月19日起至今天（3月31日）舉行了六場聽證會，當中涵蓋維修工程的腐敗、專業操守的淪喪、行政監管的真空、市場秩序的紊亂、圍標網絡的猖獗等內容。災難的細節，正如破碎的拼圖，透過各方代表的陳詞和詰問，逐塊回到公眾視野——有的匪夷所思，有的感人肺腑，有的忿忿難平，有的無可奈何——聆訊百感交集，但真相總算在路上。

火從何來？這是很多人第一時間的疑問。代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃在開案陳詞中表示，天井平台有大量煙頭及垃圾紙皮，故推測可能是有未熄滅的煙頭點燃了紙皮，火勢隨之由外牆棚架攻入室內。杜淦堃藉此指出一個更嚴重的問題：即使工地現場貼有「禁煙」標示，但建築工人並沒有遵守，而居民多次向政府部門投訴也未能獲得妥善處理。

工人吸煙為何未獲處理？聽證會披露，勞工處自2024年起接獲多次工人在棚架上吸煙的投訴，已在宏福苑大維修承建商「宏業」職員陪同下巡查了16次，但因從未發現工人吸煙而沒有嚴肅跟進。同年8月8日的一次巡查後，勞工處回覆投訴人指處方職責在於「保障工人安全」而非「保障公眾安全」，並着對方聯絡相關部門；不過，處方沒有告知對方應該聯絡哪個部門，只是把投訴列為「公眾安全投訴」轉交消防處；然而，消防處同樣以「工地禁煙不屬職權範圍」為由拒絕跟進。地盤吸煙後患無窮，卻沒有部門負起相關責任。

這難免令人追問——假如勞工處及時發出「地盤禁煙令」，又或消防處早就發出「消除火警危險通知書」，宏福苑是否就不會被火海吞噬？那168位居民是否就不會慘烈犧牲？聽證會後續揭示了火災迅速蔓延的關鍵因素，更令人驚訝於在物料安全的多重監管疏漏。

首先，證供顯示，「宏業」為節省每張約30元人民幣的差價，挺而走險採購非阻燃棚網，甚至威脅負責採購的二判「盈利豐棚業」，一旦訂購阻燃網就不會結帳。政府不是沒有巡查，但巡查結果形同虛設。2024年7月，勞工處要求提供棚網耐燃證書，但聲稱不具專業知識而沒有實地檢測。2024年10月，負責監管居屋建築事務的房屋局獨立審查組（ICU）巡查，儘管棚網樣本燃燒超過10秒仍然無法自行熄滅要待人手吹熄，竟也獲得批准過關。

其次，「宏業」堅持以易燃的發泡膠板封窗，並以「保護力較木板好」為由獲得宏福苑大維修項目工程顧問「鴻毅」的批准。但當居民就發泡膠板風險致電1823投訴時，消防處回覆指問題「不屬管轄範圍」，負責監管居屋建築的房屋局獨立審查組（ICU）則回應指「沒有相關條例要求發泡膠板要有阻燃標準」。部門再次你推我擋，留下巨大火災隱患。

工人吸煙沒有人禁，發泡膠板沒有人理，想不到連最基本的消防系統也沒有人管。誠如杜淦堃所言：「火警當日幾乎所有保障生命的消防設施，均因人為因素徹底失敗。」

根據證供，宏福苑物業管理公司「置邦」（ISS）為配合「宏業」的維修工程而關閉消防泵總電掣，結果在無意中也關閉了火警警報，導致八座大廈中有七座的火警鐘在事發時無法鳴響。而宏福苑消防裝置承辦商「中華發展」，則在未有前往視察工地的情況下，代「宏業」申請16次消防裝置關閉延期，導致消防栓與喉轆系統停用長達半年。

另一消防裝置承辦商「宏泰消防」電工黃健華承認，災前一周巡查時已發現八座大廈總掣被關，但因管理處指「宏業」已聘請其他消防承辦商暫停系統、而該承辦商又聲稱已向消防處提交「消防裝置關閉通知書」，所以沒有重啟系統進行測試。「宏泰」董事鍾傑文則承認，當時意識到總掣被關超過一個月「問題可以好嚴重」，但卻基於與管理處的「賓主關係」，認為自己並無職責向消防處舉報，又指黃健華提醒管理處已是多管閒事。委員會又發現，在2025年3月的年檢表格中，「宏泰」曾勾選水缸儲水量「不合格」，但鍾傑文卻在證書上簽署「合格」，並在聽證會上辯稱是「填錯」或「睇漏」。

專業操守的淪喪，形成了完全失守的消防真空，直接剝奪了居民自救的機會。宏建閣居民文家峻證實，火災時當他嘗試拉動消防喉，卻發現「只有極少量水，洗手就得」，根本無法滅火 。更致命的是，大廈逃生樓梯的窗戶，也已被拆除裝上木板改建成為工人出入口（俗稱「生口」）——而這既破壞了樓梯逃生功能，也破壞了防煙防火功能 。

這難道也沒有政府部門跟進嗎？是的！根據杜淦堃引述，負責管理私人樓宇安全的屋宇署向委員會確認，「生口」違反了規定；負責監管宏福苑維修工程的ICU則因為只是按程序進行文件批閱、沒有就此實地檢測，所以未有了解相關改動和後果，也就沒有察覺違規情況；勞工處則指，屋苑樓梯屬消防處、屋宇署管轄範圍。互相推諉之下，誰都沒有責任。

獨立委員會主席陸啟康指出，屋宇署和ICU似乎都在強調，監管機制需要依靠承建商執行自身責任。然而，工程建造業界近年多發事故，早有不少證據顯示，當局過度依賴甚至盲目信任行業的自律自管，導致整個樓宇修復市場出現偷工減料、監守自盜的圍標亂象。

正如聽證會上所揭示，「鴻毅」、「宏業」、「宏泰」、「中華發展」等專業公司的專業工程人員，往往沒有把「工程安全」放在首位。聽證會更披露，顧問公司「鴻毅」涉嫌在投標報告中篡改承建商「宏業」的定罪紀錄，把24次檢控抹煞為零，誤導業主判斷；而「鴻毅」的唯一註冊檢驗人員吳躍，也被指已經淪為只需簽署文件的「橡皮圖章」，名義上竟然可以同時處理全港50多個工程項目，實際上卻未有履行任何實地監督職責。

六天的聆訊，我們看見了黑暗，也看見了宏福苑居民散發的微光：那是85歲的冼善卿婆婆在斷水斷電中展現的生命韌性，是葉家駒在喪妻之痛後對公僕職責的理智諫言。真相的拼圖雖然殘酷，卻是修補社會創傷的唯一工具。正如失去父母的蘇曉峯所言，比起賠償，這座城市更需要的是一份對生命的交代：「我（們）貪的不是錢，而是真相與公義」。