審計報告屢揭公帑管理沉痾　改革不能只停留在「同意建議」

審計署署長最新第八十六號報告書出爐，從偏遠鄉村的光纖鋪設延誤，到青年宿舍落成進度的嚴重滯後 ；從廚餘回收網絡的銜接缺失，到科研基金監管的散漫........公帑管理問題層出不窮，卻又似曾相識，有關部門的回應也是如出一徹地「同意建議」。



香港正處於轉型發展的關鍵時刻，中央三令五申「香港要改革」，行政長官李家超銳意提升特區治理水平，社會對特區政府的期望也早已超越了單純的「依法辦事」，而是轉向更具前瞻性、更高效率的「解決問題」。然而，最新一份審計報告所揭示的種種細節，說明公務員隊伍在落實政策時，往往出現執行疲慢、權責不清等問題，結果總是枉費公帑。

由民政及青年事務局負責、以耗資31.56億元的「青年宿舍計劃」為例，曾蔭權政府早在2012年承諾提供3,000個單位的首輪目標，但13年過去，截至2025年底，竟然只落成了1,326個。部分項目如上環宿舍E，從前期工序到預計落成歷時長達14年，較原預計時間整整延遲了11年之久。行政龜速已經匪夷所思，而部分宿舍的家具及設備採購價格之高，更加令人側目——有宿舍以超過90萬元採購78部浴室暖風機，比市面平均價錢貴了五倍；另有宿舍以單價近3,400元購入76個廁紙架，以及單價近2,400元購入46個梘液器架。

商務及經濟發展局轄下通訊事務管理局辦公室負責管理、涉款7.74億元的「擴展光纖網絡至偏遠地區鄉村資助計劃」，也出現嚴重拖延。通訊辦對受惠人數的估算在短短兩年多內，由17萬人大幅減少至11萬人，部分鄉村工程歷時超過四年仍未完工。對於村民而言，寬頻網絡是接軌數字時代的生命線；但在行政程序中，當工程涉及土地權屬或地下設施勘測困難時，官僚體系所展現出的應變能力，顯然跟不上民間的迫切需求。

在環保與基建維護方面的懶政怠政，同樣堪憂。環保署去年耗資2.92億元推廣智能廚餘回收，初衷絕對值得肯定，但審計報告指出，公共屋邨距離「一座一桶」的目標仍有一半差距 ，而私人屋苑的申請審核動輒耗時超過180天，最長甚至要652天。另外，行政機關往往認為硬件「設備到位」等同「完成任務」，卻忽略了從源頭教育到末端處理的完整閉環管理，導致收集到的廚餘夾雜大量雜質，惰性物料佔比顯著增加。同樣的情況也出現在路政署對道路構築物的維修上，電子系統中記錄缺失與維修延誤，可見管理的散漫。

科研基金和社創基金的運作，也難以令人放心。承擔額達到42.23億元的「醫療衛生研究基金」，在發出資助決定到正式批核之間，平均耗時達207天，最長達到567天——須知道，在分秒必爭的科研領域，這種行政上的拖延無疑是在損耗香港的競爭力。至於承擔額為8.07億元的「社會創新及創業發展基金」，則被審計報告揭發在委聘協創機構時竟出現預先填寫初步評分以供委員參考的做法——這種程序上的「走過場」，不僅是對公共資源分配公平性的踐踏，更是對專業評審制度底線的公然漠視。

面對審計報告的建言，相關部門一如既往地表示「同意建議」。然而，審計署不應是「無牙老虎」，審計報告也不只是用來「存檔」，而應用來「改革」。一宗宗浪費、一項項延誤、一個個監管漏洞，原本都是可以避免的代價，都是可以兌現的承諾。姑勿論香港正處財政緊張時期，香港要走向高效、負責、以民為本的公共治理，公務員就必須把每一宗審計發現，轉化為實實在在的制度改革，千萬別再拖特首決心提升特區治理效能的後腿了。但願即將推出的「部門首長責任制」，將對審計報告屢次揭發的官僚沉痾有真回應。