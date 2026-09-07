《香港01》十周年．01觀點｜十年辛苦不尋常　繼續挑戰「舊思想」

2016年3月11日，《香港01》周報、網站和應用程式正式面世。彼時的香港，旺角騷亂的喧囂敲擊着城市的底線，政治對立的悲劇撕裂着人們的互信，而傳統媒體則在信息革命的滾滾洪流面前舉步維艱。我們疾呼「是時候改變了」， 立志成為有思想、有態度、有魄力的「倡議型媒體」，鼓勵香港積極面對「改革」、主動擁抱「變化」。一切從零開始，政客看我們疑神疑鬼，同行笑我們癡人說夢，讀者對我們半信半疑。



十年滄海桑田，我們成了全港第一的新媒體，香港也歷經過一番寒徹骨。反修例風波引發空前管治危機，也徹底改變特區政治格局。香港迎來《香港國安法》和《維護國家安全條例》，落實「愛國者治港」原則，實現從「由亂到治」到「由治及興」的重大轉折。李家超政府承諾「提高治理水平」，更呼應我們提出「香港要改革」，陸續推動積弊多年的《簡樸房條例》、網約車合法化、性罪行改革、直接投資創科企業，並正全速編制香港首份「五年規劃」。政務司副司長卓永興在我們的慶祝晚宴上指出，《香港01》是香港發展的見證者、記錄者與同行者。我們和香港一樣，這段「識變求變、敢於破局」的征途，正如卓司長改編《紅樓夢》第一回題詩所形容：「段段成功皆是血，十年辛苦不尋常。」

然而，社會安寧絕不等於大功告成，香港仍要持續落實國家主席習近平所告誡的「積極穩妥推進改革」、「破除利益固化藩籬」、「破解社會經濟發展中的深層次矛盾和問題」。

當前阻礙香港繼續繁榮發展的第一大山，早已不再是街頭的暴力或政治的消耗，而是深植於官僚體系、經濟結構乃至社會心態的「舊價值」、「舊思想」、「舊認知」。以特區施政為例，往屆政府正是囿於官僚主義的條條框框，才會令「特區治理」被逐漸退化為「完全放任」和「小修小補」，更加令治港精英陷入「聽而不聞、知而不行」的怠惰困境，使得資源分配嚴重傾向資本財團，導致貧富懸殊、上流停滯、產業單一、發展不前。

外國學者羅奇（Stephen Roach）兩度抨擊香港「玩完」和「終結」。我們絕不苟同任何論調，並且給予嚴厲駁斥：那個過度依賴地產、金融炒作、不思進取的「舊香港」，確實早就應該「玩完」了；但一個敢於主動轉型迎戰未來的「新香港」，才剛要浴火重生！

若要告別「舊香港」，首要摒棄過往對於西方制度的盲目崇拜，同時放下對於國家發展的傲慢偏見。過去，我們是內地物質現代化的榜樣，卻也陷於虛妄的身份政治泥沼；今天，全世界都在研究中國的產業政策、經濟奇蹟和治理模式，香港又怎能繼續內耗？中國共產黨通過堅持「自我革命」和「解放思想」，成功走出「中國式現代化」的宏偉道路；一眾治港精英又有什麼理由固步自封、抱殘守缺？特首李家超具備積極作為的意願，努力帶領現屆政府在一些領域上邁出「從無到有」的步伐，現正面對「從有到好」的挑戰。

十年以來，《香港01》堅持實事求是、拒絕隨風起舞，曾被不同陣營扣上「黃」、「藍」、「紅」等各種標籤。但我們始終認為，「標籤」不過是「情緒化」的「遮眼布」，真正負責任的媒體必須在客觀環境當中找到現實定理。香港既是藍的，也是黃的，自然更是紅的。我們拒絕服務於任何政治幻想，我們不畏於直擊體制弊端、挑戰既得利益，我們唯一叩問的是如何讓「一國兩制」行穩致遠，如何讓香港市民生活得更好。

特首李家超寄語香港傳媒要發揮國際影響力、增強香港「軟實力」，在國家與香港的五年規劃藍圖下凝聚建設力量；副司長卓永興亦期許《香港01》繼續以具深度、廣度的報道和評論，引領公眾理性共商時政。這既是對《香港01》的肯定，更是對整個社會的期許。過去十年，我們在亂局中呼喚改變，以堅定信念破除偏見、記錄時代；下一個十年，香港必須主動改革，才能迎來新生，我們也將繼續挑戰各種舊有弊端、探索香港特色資本主義！