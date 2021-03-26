DSE要順利進行　需多方共同努力

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-03-26 06:45

隨第四波新冠疫情逐漸受控，考評局周四（24日）公布，今屆中學文憑試筆試如期於4月23日開考，放榜日暫定於7月21日，並試行以短訊SMS方式向考生公布各科成績。

新冠疫情自去年起縈繞香港，今屆將會是第二屆須在疫情下舉行的文憑試。能否如期開考，本身已要視乎由11月起持續至今的第四波疫情。幸而近日疫情逐漸受控，周四更是四個月來首次沒有錄得新增源頭不明個案，為文憑試的如期舉行提供了有利環境。

考評局指出，文憑試期間學校將停止面授課程，讓校方更好安排考試，更多教師可參與監考等考務工作。但其實除此之外，社會減少活動也有助避免疫情反彈，以免文憑試因疫情再次爆發而受影響甚至中斷。莘莘學子備戰多時，誠如考評局新任秘書長魏向東所指，讓所有考生安心、健康參加考試，實在重要。

檢測甩漏會否影響考生？

除此之外，不少防疫措施亦可能影響考生應試。例如若連續錄得確診個案，大廈或會被圍封，居於其中的考生或未能及時趕到試場。考評局僅指，考生若在開考後才獲准離開，應盡快前往試場繼續應考，並向試場主任報告，交由考評局決定是否調整評級，但考試期間不獲「補鐘」。另外，指若考生在考試前被強制檢測，則須在收到陰性檢測結果後才獲准應考。

考慮到過往的圍封行動、檢測通知等安排偶有「甩漏」和延誤，社會難免擔心考生可能因為這些行政問題而被影響，例如遲遲未收到檢測結果而錯失考試機會。就此當局實應打醒十二分精神，確保不會有考生被不必要延誤，繼而影響應試表現。

另外，是次亦是考評局首次以短訊SMS方式向5.2萬名考生公布各科成績，當中未知會否有技術上的挑戰。考評局應為此及早預備各種應變方案，需要時政府部門也可提供支援，以免屆時出現混亂。