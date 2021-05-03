撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-05-03 17:30

雖然新冠疫情在全球出現大幅反彈，除了印度單日超過40萬人感染，非洲、南美洲等疫苗接種落後的發展中地區也出現反彈跡象。不過，過去的周末內地在五一勞動節長假期期間，卻幾乎不受疫情所困，出現「報復性旅遊」的現象。隨着新冠疫情爆發時間愈來愈長，加上變種病毒的威脅，內地式的「嚴防嚴控」已證明不單保全人民健康，也是對經濟長痛不如短痛的治疫良方。

據交通運輸部的統計，五一假期首日經不同方式發送旅客共5637.3萬人次，當中經鐵路運送旅客高達1882.6萬人次，不單遠超去年疫情期間，更比2019年疫情前高出9.2%，創下單日運量歷史記錄。交通運輸部預期整個假期間（5月1日至5日）將發送旅客2.65億人次，大致與2019年水平相若。五一假期客量驚人，部分因為內地當局在春節期間鼓勵「就地過年」，不少當時沒有回鄉的內地民眾借五一假期機會回鄉，但除此之外，仍有大量民眾選擇在國內旅行，各地景點、酒店旅館出現迫爆現象。

忍一時之痛 換防疫穩定

內地五一假期的盛況，無疑對經濟復甦又是一支強心針，對比起世界各地疫情尚未受控更見難得。新冠疫情爆發已經一年有餘，不少國家地區都經歷過輕視、爆發、封城、解封、再爆發、再封城的漫長抗疫過程。事實也證明，因害怕拖累經濟而執行拖泥帶水不夠嚴密的封疫措施，又甚至根本放棄抗疫，最終疫情對經濟造成的破壞也將長期化。尤其是任由疫情傳播在醫學上將大大增加病毒變種的機會，有可能令疫苗失效，也會令已染疫的病人二次染疫。最終令疫情愈拖愈長。

近期再次爆發的印度正是一個好例子，每日確診病例自去年第四季開始減少，至今年2月看似受控，但從3月底4月初之間疫情又再度失控。疫情失控不單令更多民眾受到生命威脅，更無法幫助當初疏於防控所希望挽救的經濟。因此，如其讓疫情一波接一波地繼續擴散，倒不如忍一時之瘺，採取嚴謹的防疫措施。美國國家過敏症和傳染病研究所所長福奇（Anthony Fauci）近日便建議印度應該學習中國一般，全國封鎖數周並快速建造臨時醫院，可見內地自疫情之初便採取的嚴格抗疫措施，受國際醫學界所認同。

+ 4 + 4 + 4

香港的疫情雖然沒有國外一些地區嚴重，但疫情一波接一波總是難以斷尾清零。這也導致了香港與內地這麼重要的關口至今還未能完全開放，經過一年多過境還需要互相隔離。以至於像五一長假期這種國家經濟活動的高峰，香港幾乎未能受惠。相對而言一海之隔的澳門，則能受惠於五一長假期所帶來的經濟幅射效益。在4月30日假期前夕已錄得4.1萬旅客入境，創下疫情以來的新高。香港疫情整體控制雖然不能算差，但如果想盡快恢復與內地的全面經濟交流，則應該長痛不如短痛採取更嚴格的疫情防控政策以及盡快增加疫苗接種率以杜絕社區傳播鏈。