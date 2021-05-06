童黨事件再發生　解決問題不能只靠警方與社工

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-05-06 06:40

近日網上再次流傳疑似童黨欺凌事件影片，片中至少3名少女向另外一名女生施襲，遇襲女生一度被人踼倒，更被要求跪在地上。事後兩少女涉襲擊被捕。類似事件已非首次發生，去年7月上水祥龍圍邨有少女疑被童黨掌摑18巴，2月有綽號「牛丸」的童黨聯同友人毆打一名少女近2分鐘，後被警方拘捕。

童黨在影片中向一名少女拳打腳踼，事件有待警方調查。但是當童黨事件不斷重複，這現象本身已值得我們從青年服務與教育上反思問題的根本所在。

青年服務資源不足

要發現及接觸邊縁青年，不時依賴外展社工的夜間工作，社署能對這些服務給予多少支援，自然影響童黨問題的嚴重程度。但社署在青少年服務上的預算開支，卻一直給人足襟見肘之感。政府在2021/22年度的財政預算案中，政府撥款27億用作「青少年服務」，但實質只佔社署每年總開支約2.63%。其中大部分青少年服務開支會撥給受資助機構使用，社署要求受資助機構在「外展社會工作」上處理14,815宗個案、物色4,633個服務對象人數，以及在「網上青年支援服務」中處理872個個案等。然而從客觀現實看來，本港有家庭問題的青少年本已難言只有一萬多人，政府在青少年服務上的資源撥款，有如隔靴搔癢。

外展社工與邊緣青年接觸，往往需要培養關係、建立互信，其所需時間之長，更讓本稀缺的人手更見不足。根據社署資料，顯示現時全港共有19隊青少年外展隊，從地區分布上看似能夠照顧全港需求，但是若以社署的「估計人手編制」推算，以每隊有1/3名社會工作主任、5名助理社會工作主任、7名社會工作助理計算，在社署預算下正向潛在童黨接觸的外展社工只有二百多人，若要寄望200多人可以瓦解童黨，或許才是真正的不切實際。

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解鈴還須繋鈴人

童黨問題愈見猖獗，青少年服務的資源不足，政府需要增加資源，加強接觸邊緣青年的外展社工服務，為各地區的青少年外展社會工作隊增加人手預算，以給予更多時間、空間讓社工接觸社區的邊緣青年。

不過除了社工幫助，青年最常接觸的還是家庭本身，若要處理童黨問題，家庭問題也自然是不能迴避的課題。現時香港生活成本高昂，不少家庭父母都要為生計勞碌，工作上已分身不暇，結果往往是在下班之後忽略與子女溝通，更甚是讓子女在缺乏關懷的環境成長。解鈴還須繋鈴人，能夠修補與子女關係的，就只能靠家長踏出一步，了解子女為何寧願在夜晚外遊也不願意留家。可是當一個家庭單單為錢已頭痛不已時，這些溝通的機會也被迫用來上班賺錢，家中的子女，也變得無暇照顧。

要解決童黨問題，不應只是責難童黨本身。問題不能只靠警方執法和社工輔導，更要政府思考如何從社會工作及家庭生活等多方面著手，讓社會上的每一個家庭，也能有足夠足夠時間度過其家庭生活，好好培養家庭關係。